A baloldal többségét hidegen hagyja, hogy az ENSZ dekriminalizálná a pedofíliát

A baloldali pártok többsége, így a DK, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd sem reagált azzal kapcsolatos megkeresésünkre, hogy az ENSZ dekriminalizálná a pedofíliát.

Mint arról beszámoltunk: a szervezet égisze alá tartozó Jogászok Nemzetközi Bizottsága (ICJ), az UNAIDS és az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala (OHCHR) által írt jelentésben túlkriminalizáltságot emlegetnek a 18 éven aluliak által létesített szexuális magatartásával kapcsolatban.

Reagált ugyanakkor az LMP, amely közölte: nem támogatnak egyetlen olyan javaslatot sem, amely a kiskorúakat szexuálisan bármilyen módon kiszolgáltatottá teheti, így az említett javaslatot sem tartják elfogadhatónak, sőt mélységesen elítélik azt.

Hozzátették, hogy „az LMP-Magyarország Zöld Pártja a kormánnyal ellentétben nem csak kommunikációs szinten tartja fontosnak a gyermekek védelmét, hanem konkrét javaslatokat is terjesztett az Országgyűlés elé".

Válaszolt lapunknak a Jobbik is. Közölték: jobboldali, konzervatív közösségük számára elfogadhatatlan a pedofília határainak emberi jogi köntösbe burkolt leépítése, fellazítása.

„A Jobbik – Konzervatívok mindig is a gyermekek védelmét tekintette az egyik legfontosabb társadalmi feladatnak. Emiatt minden pedofília ellen fellépő törvényi szigorítást szorgalmaztunk és támogattunk a múltban is. A Jobbik egyetlen ellenzéki frakcióként szavazott a gyermekvédelmi törvény szigorítása mellett, hiszen az abban megfogalmazottak többségét korábban éppen a Jobbik terjesztette a parlament elé” – írta a párt, amely megdöbbentőnek nevezte, hogy a most érvényes beleegyezési korhatárt pont a fideszes hatalom csökkentette, az esetleges szigorítást, a korhatár szerinti sávos szabályozást ugyanakkor megfontolandónak tartják.