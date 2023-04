A gazdák védelmében még az ellenzék is egyetért a kormánnyal

– Hajlandóak-e megvédeni a magyar gazdákat? – kérdezte mai napirend előtti felszólalásában a kormány képviselőitől Bencze János. A Jobbik vezérszónoka maga is üdvözölte, hogy a kormány megtiltotta az ukrán gabona importját, és azt kérte, hogy ez érdemi védelem legyen, és 2026-ig ne lehessen behozni ukrán gabonát az országba. Bencze pedig azt mondta, hogy a gazdák a már behozott ukrán gabonára pedig szigorú vizsgálatot kértek.

Emellett az árpát túl olcsón akarják felvásárolni Bencze János szerint, a méhészek pedig a kormányt arra kérték, hogy a mézre is terjesszék ki a szankciót az Ukrajnából érkező termékek esetén.

Farkas Sándor, az agrárminisztérium államtitkára válaszában jelezte, hogy a kormány foglalkozik a kérdéssel, az Ukrajnából érkező olajos magvak és egyéb termékek esetén is felmerült a korlátozás lehetősége.

A helyzet úgy alakult ki, hogy Ukrajnából az Afrikába szánt termékek jelentős része nem a tengeri útvonalon indult el a fekete kontinensre, hanem szárazföldön érkezett, és elárasztotta az uniós országokat – vázolta Farkas Sándor.

Megerősítette: a kormány döntése arra szolgál, hogy megvédjük a magyar mezőgazdaságot. Emellett az államtitkár azt is elmondta: a Nébih vizsgálja az országba érkező termékeket, talált is már problémásakat, ezeket ki kell vonni a forgalomból, és várhatóan meg is kell semmisíteni.

A kormány arra is számít, hogy közös uniós védelmi döntés születik majd Brüsszelben, de ha ilyen nem lesz, akkor a kormány megvédi a magyar gazdákat.

Az ukrán gabona importja egyelőre június 30-ig tilos Magyarországon.

Borítókép: illusztráció. Egy széles nyomtávú ukrán szerelvény kukoricaszállítmányának átrakodása az Eperjeske átrakó pályaudvaron 2022. július 22-én. Idén nyáron viszont már nem lehet majd behozni ukrán gabonát (Fotó: MTI/Vajda János)