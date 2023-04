A magyarellenes provokációkat a román hatóságok is támogatják

Felháborítónak tartom, hogy Romániában újra és újra provokatív jellegű cselekményekkel támadják a magyarságot, a magyar emlékeket, valamint az erdélyi és anyaországi politikusokat, közéleti személyiségeket – így reagált az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke arra, hogy román nacionalisták megzavarták Novák Katalin partiumi látogatását. A körülbelül ötven román tiltakozó füttyszóval és nacionalista skandálásokkal fogadta a magyar köztársasági elnököt Nagykárolyban, ahová Novák Katalin Kölcsey Ferenc szobrának avatóünnepségére érkezett.

Idősebb Lomnici Zoltán szerint fel kell lépni a magyarellenes provokációk ellen Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa

Idősebb Lomnici Zoltán emlékeztetett arra, hogy ez már a sokadik hasonló provokáció, szavai szerint elég csak az úzvölgyi katonatemetőben törvénytelenül felállított ortodox betonkeresztek ügyére gondolni, de személy szerint Novák Katalin köztársasági elnököt is provokálták már korábban, akkor a magyar államfő Bethlen Gábor szobrának ünnepélyes leleplezésén vett részt Gyulafehérvár főterén.

Megtörtént az is, hogy a román nemzeti ünnepen Kézdivásárhelyen Tőkés László mellett engem is átkoztak a román nacionalisták, és a pokolba kívántak minket. Mindezek azt mutatják, hogy a román közvélemény rendkívül nyugtalan Erdéllyel kapcsolatban

– fogalmazott az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke.

Idősebb Lomnici Zoltán rámutatott arra, hogy az egész magyar történelem nem érthető meg Erdély nélkül, ahol az ott élőkön kívül számos szobor, alkotás, emlékhely és épület hirdeti a magyar örökséget. – Éppen ezért teljesen érthető, hogy ilyen alkalmakkor, például egy Kölcsey Ferenc-szobor avatásakor a magyar államfő is tiszteletét teszi az ünnepségen. Fordított esetben, ha Magyarországon ilyen román emlékek lennének, és a helyi román közösség egy ilyen ünnepséget tartana, akkor Klaus Johannis államfőnek is helye lenne a rendezvényen. Ez a nemzetközi gyakorlatban is bevett szokás – hangsúlyozta a volt főbíró. Hozzátette: elég csak arra gondolni, hogy a franciák hazánkban emlékművet állítanak az egyetlen második világháborús magyarországi hősi halottjuknak, és a magyar kormány nemhogy nem akadályozza, hanem még támogatja is a kezdeményezést.

Az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Romániában ezek a magyarellenes provokációk rendre úgy zajlanak, hogy a hatóságok szemet hunynak a botrányos akciók fölött, támogatják azokat, a rendőrök és csendőrök pedig legtöbbször asszisztálnak ezekhez a vérlázító cselekményekhez.

– Nekünk egy dolgunk van, nem szabad elbújnunk, ki kell állnunk az erdélyi magyarság, az ottani értékek mellett. Ha nem tesszük, akkor teret vesztünk, és Erdély megszűnik magyarnak lenni, így nem szabad engednünk a megfélemlítésnek – emelte ki idősebb Lomnici Zoltán.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök Bethlen Gábor szobrának ünnepélyes leleplezésén Gyulafehérvár főterén a magyar református egység napján, 2022. május 21-én. Az államfő mellett Gabriel Plesa polgármester és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)