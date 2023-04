Erdő Péter: Jézus kereszthalála nem érthető emberi logikával

Erdő Péter kitért arra is, hogy Jézus az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, és az „alázat és szeretet” e kifejezése megjelenik nagycsütörtök liturgiájában. A lábmosás titokzatos története megmutatja azt is, hogyan kell Krisztus kereszthalálára tekinteni – tette hozzá.

„Amit én cselekszem, most nem érted, de később majd meg fogod érteni” – mondja Jézus a lábmosás miatt ellenkező Péter apostolnak. Péter azonnal érteni akarja Jézus gesztusát, ezért a rá jellemző elhamarkodottsággal válaszolja: „az én lábamat ugyan soha meg nem mosod”. Péter szerint aligha indokolhatja bármi, hogy a mester mossa meg a tanítvány lábát. Jézus pedig nem érvel, nem magyarázza meg, hogy az üdvösség távlatában mi ennek a jelentősége, hanem inkább a saját tekintélyére hivatkozik: „ha nem moslak meg, nem lesz részed velem”. Ahogy Péter, úgy

mi is hajlamosak vagyunk okoskodni, saját elképzeléseink alapján megmondani, hogy mit kellene tennie az egyháznak, sőt, a gondviselő Istennek.

Isten azonban nem mindig közli titkait, és „nem is tudnánk mindent megérteni”. A hit és a szeretet mégis arra indít, hogy „meghajoljunk Isten jósága és terve előtt, akkor is, ha nem értjük”. Ahogy végül Szent Péter is lemond a magyarázatról, és egyszerűen csak szereti Jézust – fejtette ki a bíboros.