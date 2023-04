Gyurcsányék titkosszolgálata is fizette Pressman kampányemberét

A titkosszolgálati tanácsadásban is kipróbálhatta magát Gyurcsány Ferenc kormányzása idején annak a cégnek a vezetője, amelyik közvetve részt vesz a David Pressman amerikai nagykövet közvetítésével amerikai pénzen megrendelt politikai plakátkampányban

– tudta meg lapunk. Mint ismert, az USA nagykövetének kampánya, amely az 1956-os szabadságharcot hasonlítja össze az orosz–ukrán háborúval, a Nyugati Pályán nevű Facebook-oldal megbízásából készült, amelyet a Flow PR Kft. üzemeltet. Az utóbbi társaság vezérigazgatója pedig nem más, mint Szabados Krisztián, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején, a szabad demokraták jó kádereként és egykori sajtófőnökeként vaskos megbízásokat kapott tanácsadásért a balliberális kormánytól. Pontosabban az általa és Somogyi Zoltán által alapított tanácsadó cég, a Political Capital (PC) vehetett részt 2004-ben Gyurcsány Ferenc kormányprogramjának megírásában, de később az MSZP-nek, illetve az MDF-nek, valamint Bajnai Gordonnak és számos minisztériumnak is adtak tanácsokat.

A legnagyobb botrányt azonban az okozta, amikor a Magyar Idők megírta, hogy a PC 2006 és 2010 között összesen 432,2 millió forint állami megbízást kapott. Ebből az összegből pedig nagyjából 190 millió forint értékű megbízásuk a Nemzetbiztonsági Hivataltól (NBH) – az Alkotmányvédelmi Hivatal jogelődjétől – érkezett.

Szabadosék tehát annak a polgári elhárításnak dolgozhattak külsős megbízottként, ahol akkoriban egy ideig Galambos Lajos, majd Laborc Sándor volt főigazgató, akikről többször felmerült az is, hogy politikai megrendeléseket teljesíthettek Gyurcsány minden hájjal megkent titokminiszterének, Szilvásy Györgynek.

Laborc egyes nyomozati dokumentumok szerint pél­dául még Portik Tamás olajmaffiózóval is találkozott, ahol a bűnöző a támogatásáért cserébe azt ígérte, hogy lejárató információval tud szolgálni fideszes politikusokról. A Szabadosékat megbízó NBH egykori főigazgatója azonban más törvénysértések gyanújába is belekeveredett, megvádolták például kémkedéssel az elődjével együtt, mert a gyanú szerint bolgároknak álcázott orosz „szakembereket” engedtek be a polgári titkosszolgálat épületébe, hogy hazugságvizsgálókkal ellenőrizzék a munkatársak „megbízhatóságát”. A kémkedés vádja alól ugyan felmentették Laborcékat, de az NBH épületében történteket azóta sem cáfolta senki. A Laborcéknak dolgozó PC egykori alapítójának amerikai megbízása ezért is pikáns, mert a Szabados Krisztiánék által üzemeltetett oldal kampányának fő szlogenje úgy szól: Ruszkik haza! Arról nem is beszélve, hogy a kampányhoz kapcsolódóan a napokban többek között éppen azért sújtották szankciókkal az amerikaiak az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bank három vezetőjét, mert az Egyesült Államok szerint Oroszországnak kémkedhettek.

Ennek fényében az sem lehet véletlen, hogy Szabados Krisztián éppen Kreko Péternek adta át a stafétabotot a PC-ben. A Political Capital jelenlegi tulajdonosának és ügyvezetőjének ugyanis a fő kutatási témája a dezinformáció, az orosz politikai befolyás Nyugaton, és ennek kapcsolata az európai populizmussal és radikalizmussal. 2015-ig az Európai Unió radikalizáció-megelőző hálózat Prevent munkacsoportjának társelnöke volt. A PC egyébként már 2006 és 2010 között is hasonló témákban adhatott tanácsokat a magyar elhárításnak, legalábbis ez derült ki a Magyar Idők által kikövetelt tájékoztatásukból. A közreadott dokumentumok szerint 53 tájékoztató anyagukból 18 foglalkozott a „szélsőségesekkel”, szemmel tartották a Jobbik megmozdulásait, tüntetéseit, lakossági fórumait.

Borítókép: David Pressman (Fotó: Kisbenedek Attila)