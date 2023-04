Hekkertámadásra hivatkozik a Klubrádió

Túlterheléses támadássorozat indult a Klubrádió élő adását továbbító stream ellen – állítják a rádió honlapján. Mint írják, emiatt a Klubrádió adása a szombati nap folyamán folyamatosan szakadozott. Az oldal információi szerint elsősorban külföldi IP-címekről érkezett a támadás. A helyzet miatt

biztonsági intézkedéseket vezettek be, ezért egy időre elérhetetlenné tették a Klubrádió adását külföldi IP-címekről.

Egy hete a Média1 cikke szerint terheléses támadás miatt leállt a 444.hu portál is. A honlapok elérhetőségét monitorozó IsItDownRightNow is azt jelentette, hogy nem működik az oldal, amit később a lap munkatársai is megerősítettek.