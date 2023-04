Igazságosabb közlekedés

– Magyarországon négy-, négy és fél millió ember ingázik naponta az otthona és az iskolája, munkahelye között. Többségük vidéki: egyike azoknak a magyaroknak, akiknek eddig kevesebb jutott a közösből, mint a fővárosban élőknek. Ezért fogalmazok úgy, hogy az új vármegye- és országbérletekkel nemcsak olcsóbbá és egyszerűbbé tesszük a közösségi közlekedést, de igaz­ságosabbá is – mondta el lapunknak az építési és közlekedési miniszter.

A jegypénztáraknál holnaptól lesz elérhető az új vármegye- és országbérlet.

Lázár János erről elmondta: az új megoldásokkal senki sem járhat rosszabbul, hiszen minden korábbi bérlet- és jegytípus megmarad ezután is, csupán a kínálat bővül egy olyan megoldással, amely a magyar családok többségének érdemi, akár havi több tízezer forintos megtakarítást jelent majd.

− Az elmúlt évtized egyik legjelentősebb támogatása, amit a hazai közösségi közlekedés kapott, az volt, hogy Magyarország kormánya nem emelte a tarifákat. Ez jelentős támogatás, amiből azonban eddig nem egyenlő mértékben részesedtek a fővárosban és a vidéken élők – magyarázta a miniszter.

Hozzátette: ennek köszönhetően alakultak ki az olyan aránytalanságok, hogy míg egy Szeged–Hódmezővásárhely bérlet 24 500 forintba, egy Cegléd–Budapest pedig 57 100 forintba került havonta, addig Budapesten – az állami támogatásnak köszönhetően – akár tízezer forintnál is kevesebbért használhattuk a főváros teljes közösségi közlekedési rendszerét. Az új megoldással azonban most ugyanezt az állami segítséget megadják a vidéki ingázóknak is, akik az előbb említett összegekhez képest ezentúl mindössze 9450 forintért, vagyis egy vármegyebérlet áráért utazhatnak, ráadásul már nem csupán az otthonuk és a munkahelyük között, hanem bárhol a megyében. Nem is beszélve a diákok 90 százalékos támogatású bérletéről, amely szinte jelképes összegbe, mindössze 945 forintba kerül majd havonta. (Az országbérlet esetében 30 napra 18 900 forint a teljes árú, és mindössze 1890 forint a diákoknak járó kedvezményes bérlet – a szerk.)

– Az ingázáson keresztül a két új bérlet legnagyobb kedvezményezettjei valóban a vidéken élők lesznek, de jobban járnak vele a fővárosban, illetve a nagyvárosokban élők is, valamint általában a családok, hiszen a munkába, iskolába járás mellett a hétvégi kirándulásokat is olcsóbbá és egyszerűbbé teszi majd egy olyan bérlet, amely kevesebbe kerül, mint egy tank benzin, a helyközi közlekedésben pedig szintén korlátlanul használható országszerte. Összességében egy-egy átlagos háztartásban a több tízezer forintot is elérheti a havi megtakarítás

– mutatott rá a szakminiszter. – A vármegye- és országbérletek tehát hozzájárulnak a rezsiköltségek csökkentéséhez is, ami a mai inflációs környezetben különösen fontos szempont volt a kormány számára – fűzte hozzá.

Lázár János emlékeztetett arra, hogy a két új bérlet koncepciójával már Palkovics László minisztériuma is foglalkozott, a végleges konstrukciót azonban – időben megelőzve egyébként a hasonló elven működő német vagy osztrák díjtermékeket is – a MÁV–Volán-csoport szakemberei dolgozták ki. Mint mondta, ez a két új bérlet egy nagyobb változás kezdete, amelyre hamarosan újabb fejlesztések épülnek: az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetésével készülnek az egységes menetrend bevezetésére, valamint arra, hogy egységes digitális platformja legyen az útvonaltervezés és a jegyvásárlás mellett az utastájékoztatásnak is. Mindezek alapjának tekinthető a május elsejétől használható, 30 napra érvényes vármegye- és országbérlet, amely a MÁV, a Volánbusz és a GYSEV helyközi járatain, illetve – Budapest határáig – a HÉV-en megteremti az úgynevezett tarifaközösséget. Vagyis annak a lehetőségét, hogy az emberek egyetlen bérlettel minden, az állam által nyújtott közösségi közlekedést igénybe vehessenek Magyarországon. A tárcavezető szerint a következő nagy kérdés az, hogy a települési önkormányzatok közül, ahol helyi közösségi közlekedés van (például Nyíregyházán, Debrecenben, Szegeden vagy akár Budapesten) melyik csatlakozik ehhez a konstrukcióhoz.

– A rendszer „oldalról” nyitott, azaz bármelyik város belekapcsolódhat. Ez elsősorban nem az államon, hanem a helyi önkormányzatokon múlik – közölte Lázár János, aki azt is elárulta lapunknak, hogy Zalaegerszeggel már tárgyalnak a mielőbbi csatlakozásukról a nemzeti tarifaközösséghez. Ez azt jelentené, hogy a magyar városok közül először a zalai megyeszékhely lakói utazhatnának mind­össze havi 9450 forintért nemcsak a MÁV és a Volánbusz, hanem a helyi közlekedés járatain is. A május elsejétől érvényes vármegye- és országbérleteket holnaptól lehet megvásárolni a jegypénztáraknál, de a MÁV-appliká­ción keresztül már most is elérhető azoknak, akik regisztráltak a szolgáltatásra.