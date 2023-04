Kisokos a vármegye- és az országbérletekhez + videó

Vissza lehet váltani az új bérlettípust?

A termékeket egyetlen esetben, az érvénytartam kezdete előtt lehet visszaváltani. Ilyenkor azonban kalkulálni kell a húszszázalékos kezelési költség felszámításával.

Városon belül, helyi járatokon is használható?

Az új bérletek csak a helyközi közlekedésben használhatók, de ha a helyközi autóbuszjáratnak vagy vonatnak a település közigazgatási határán belül több megállóhelye is van, úgy a vármegye- és országbérletekkel e megállók között is lehet utazni. Ahhoz, hogy a helyi járatokon is érvényesek legyenek ezek a megoldások, az adott önkormányzatoknak meg kell állapodnia az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Egyelőre ilyen nem történt még.

Májustól a Volánbusz járatain is utazhatunk vármegye- és országbérlettel. Fotó: MTI/Vajda János

A munkáltató adhatja az új bérleteket költségtérítésként?

Azt is jó tudni, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerint a vármegye-, illetve országbérlet ára a hagyományos bérletekkel és jegyekkel egyező módon juttatható a munkába járás költségtérítéseként. Ezért érdemes egyeztetni a munkáltatóval, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a cégnek is megtakarítást jelentenek az új bérletek.

Hol lehet megvásárolni az új termékeket?

A termékeket okostelefonon online a MÁV-applikációban lehet megvásárolni, míg hagyományos módon a MÁV-Start pénztáraiban és automatáiban érhetők el, valamint a GYSEV és a Volánbusz jegypénztáraiban, illetve az autóbuszokon. A BKK Zrt. ügyfélcentrumaiban, pénztáraiban és automatáiban kizárólag országbérletet és Pest vármegyebérletet lehet venni.

Ezt is érdemes figyelembe venni

Végezetül érdemes kiemelni, hogy a megszokott bérletfajták nem szűnnek meg, így mindenki a neki legkedvezőbb megoldást választhatja. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a várható megtakarítás mellett a vármegye- és országbérletek egyúttal többet is adnak, mint a korábbi bérlettípusok. Ezek ugyanis egyszerre nyújtanak kényelmes és egyszerű hozzáférést a MÁV-Volán csoport és a GYSEV minden helyközi járatához – legyen szó autóbuszról, HÉV-ről vagy vonatról.