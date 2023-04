Írásbeli kérdéssel fordult Orbán Viktorhoz a Mi Hazánk Antifa-ügyben

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke korábban lapunknak nyilatkozva abból a szempontból is fontosnak nevezte az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását, hogy az erőszakos támadásokat végrehajtó mozgalom szervezeti hátterével hazánkban is szorosan összefonódik a baloldali politikával. Ezzel arra utalt, hogy a budapesti utcai Antifa-támadások egyik gyanúsítottja, Dobos Krisztina korábban Jámbor András, a Párbeszéd frakciójában ülő parlamenti képviselő választási kampányában is részt vett. – Elképzelhetőnek tartom, hogy a hölgy is részesül Jámbor 3,5 millió forintos képviselői asszisztensi keretéből, így közvetve akár állami alkalmazásban lehetnek olyan személyek, akik szervezik és elkövetik a brutális utcai rajtaütéseket – hangoztatta akkor aggályait Novák Előd.