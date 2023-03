Az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását követeli a Mi Hazánk

Földi László, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója abból a szempontból is kívánatosnak nevezte az Antifának felvételét a nemzetközi terrorszervezetek listájára, hogy például Németországban a hasonló szélsőbaloldali mozgalmakhoz csatlakozók jelenleg politikai okokból enyhébb elbírálás alá esnek, mint a „mezei” utcai bűnözők vagy futballhuligánok.

Közben a nemzetközi közvélemény is egyre nehezebben viseli az utcai erőszakot tudatosan és szervezetten alkalmazó szélsőbaloldal ténykedését, s már több ország vezetése szorgalmazza az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását.

Emlékezetes: Donald Trump egykori amerikai elnök 2020 májusában jelentette be, hogy az Egyesült Államok belföldi terroristacsoportként fogja nyilvántartani az Antifát, miután kongresszusi jelentések alapján bebizonyosodott, hogy a szélsőséges mozgalom központi szerepet játszott a több amerikai nagyvárost lángba borító tüntetéssorozat kirobbantásában, amelyek során többnyire fehér, ártatlan embereket lincseltek meg. Európában is egyre nagyobb felháborodás övezi az Antifa tevékenységét. Nemrégiben derült ki, hogy a szélsőséges szervezet egy „halállistát” is összeállított, amelyen bombakészítési utasítások mellett a jobboldali német Alternative für Deutschland (AfD) párt ötvenhárom politikusa szerepel.

Komoly aggályokat fogalmazott meg az Antifával kapcsolatban a német alkotmányvédelmi hivatal is, amelynek a honlapján egyebek mellett az olvasható, hogy a mozgalom végeredményben az államot és annak szabad, demokratikus alaprendjét is aláássa az agresszív „antifasiszta harcával”, ugyanis annak látható célja a félelem légkörének megteremtése a társadalom különböző csoportjaiban.

Ismert: az Antifa Kalapácsbanda nevű, kifejezetten merényletek elkövetésére szakosodott egységének több tagja a dollárbaloldal közreműködésével érkezett a magyar fővárosba az 1945-ös budai kitörés emlékére rendezett radikális jobboldali események kapcsán, s február 9. és 11. között, a Budapest különböző pontjain megszervezett támadásokban magyar, illetve külföldi állampolgárokat vertek félholtra. A legbrutálisabb támadásról nyilvánosságra került videón az látható, hogy a támadók hátulról támadtak áldozatukra, s miközben a fejét folyamatosan ütötték viperával, a védekezésképtelenné vált férfit végig rugdosták, majd paprika spray-jel is arcon fújták. A magyar rendőrség még február 11-én elfogott négy gyanúsítottat, akiket le is tartóztattak. Március 15-én pedig két keletnémet városban, Lipcsében és Jénában tartottak razziát több helyszínen a német bűnüldöző szervek, olyan ismert szélsőbaloldali terroristákat keresve, akik a gyanú szerint a budapesti akciókban is részt vettek.

Borítókép: a szélsőbaloldali német antifa megtámadott egy magyar állampolgárt (Fotó: részlet a támadásról készült videófelvételből)