Iskolai lövöldözésre készült a miskolci 17 éves fiú

a tinédzser több online közösségi platformon is hangoztatta azon tervét, hogy valamelyik általános iskolában lövöldözni fog. Megtervezte, hogy ha betölti a 18-at, fegyvert fog vásárolni. Az ehhez szükséges engedélyeztetési eljárással teljesen tisztában volt. Tervbe vette azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Rendszeresen keresett fel olyan weboldalakat, amik az USA-ban a közelmúltban történt lövöldözésről számoltak be.