Izraeli reakció a Gyöngyösi-botrányra: minden érintkezést elítélnek a Jobbikkal

Felidézte, hogy Gyöngyösi korábban azt mondta, „fantasztikus üzlet lett játszani a számokkal”, a zsidó nemzeti tragédia 400 ezer magyarországi halottjára utalva. Amikor pedig kárpótlási per indult a MÁV-val szemben a deportálások miatt, Gyöngyösi azt üzente a holokauszt túlélőinek, hogy „pénz után kutatnak, a tűzzel játszva”.

Zwick emlékeztetett arra is, a jobbikos politikus a náci Németországhoz hasonlította Izraelt, emellett felidézte Kulcsár Gergely jobbikos politikus cipőbe köpési akcióját, de kitért arra is, hogy ez a párt most a jelenlegi, Orbán Viktor vezette magyar kormány ellenében egyesült ellenzék része.

„Biden és a baloldal elítéli Orbán nacionalizmusát – olyannyira, hogy hajlandóak összefogni nyomorult antiszemitákkal is.”

Az izraeli külügy is elítélte a történteket

Az újságíró ezt követően az izraeli külügyet is felkereste, hogy megtudja, mit gondol a diplomáciai testület a történtekről, amelyre érkezett választ meg is osztotta.

Mint írta, „azután az este után, amikor az antiszemita vezért és holokauszttagadót vendégül látta Biden nagykövete Budapesten, a külügyminisztérium éles tüskét szúrt a Fehér Házba:

»Izrael állam folyamatosan elítéli és kerül minden érintkezést a szélsőséges-szélsőjobboldali Jobbik nevű párttal és tagjaival az antiszemita és Izrael-ellenes álláspontjuk miatt«.”

Borítókép: Gyöngyösi Márton (Fotó: Facebook)