A Jobbik is viszi a háborúpárti plakátkampányt

A Jobbik vezényszóra beállt az amerikai plakátkampány mögé

Ezek fényében már nem is meglepő, hogy a párt gőzerővel népszerűsíti a „Ruszkik, haza!” című plakátkampány üzenetét. Feltűnt ugyanis, hogy a Jobbik meghatározó politikusai, országgyűlési képviselői, Gyöngyösi Márton pártelnökkel az élen, a Facebook-oldalaikon egyöntetűen beállították borítóképként az amerikai kezdeményezésű plakátkampány előbb idézett címsorát.

Teljesen egyértelmű tehát, hogy a vezényszóra egységesített közösségi oldalakkal a Jobbik viszi a vezető szerepet az ellenzéki pártok közül az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége által pénzelt háborúpárti kampányban. Vélhetően a politikai marketingben két évtizedes tapasztalatú, egykori SZDSZ-tag Somogyi Zoltánnak, a Political Capital nevű balliberális tanácsadó cég társalapítójának is szerepe volt a plakát szövegének kiötlésében, amellyel olyan jobboldali embereket célozhatnak meg, akiknek az 1956-os forradalom leverése miatt ma is ellenérzéseik vannak az oroszokkal szemben. Az amerikai érdekek mentén folytatott hangulatkeltéssel a Jobbik akár azt is remélheti, hogy az erre fogékony választók egy részét megnyerhetik maguknak.