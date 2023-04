Hajmeresztő videó került elő Gyöngyösi Mártonról

Mindezek fényében teljesen érthetetlen, hogyan vehetett részt a napokban a budapesti amerikai nagykövet, David Pressman által adott széderesti vacsorán. Heisler András, a Mazsihisz elnöke arról számolt be, hogy csak a helyszínen tudta meg, hogy a Jobbik elnöke is a meghívottak között volt, s hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben kapott helyet. A zsidó vezető azt is hozzátette: nem tartja „hiba nélkülinek”, hogy előzetesen nem kapott tájékoztatást Gyöngyösi részvételéről.

Egyébként a Magyar Nemzetnek Heisler úgy fogalmazott, hogy a Jobbik elnökének személye zsidó körökben különösen nem kívánatos. A Neokohn nevű portálnak küldött közleményében pedig arra mutatott rá a Mazsihisz vezetője: Gyöngyösi hazudott, amikor azt nyilatkozta, hogy hosszasan beszélgetett vele. Mint fogalmazott: „az egész rendezvény alatt érdemi párbeszéd egyáltalán nem zajlott közöttünk”.