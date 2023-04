Íme, az amerikai politika!

S imigyen szóla Pressman nagykövet:

„Csodálatos Széder-estet tartottunk, amelyen különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén. Boldog Pészahot!”

S akkor lássuk az egyik meghívott, Gyöngyösi Márton nézőpontjait.

1.: Cionista érdekeknek alárendelt Nyugat

„A cionista érdekeknek alárendelt Nyugat hosszú évtizedek óta folytat burkolt vagy közvetett propaganda-hadjáratot az ősi, büszke, függetlenségét és szabadságát féltve őrző perzsa nép ellen.” (Gyöngyösi Márton, 2011. december 4., Irán melletti tüntetés az amerikai nagykövetség előtt.)

A Nyugat „nemcsak szemet huny a terrorállam népirtó politikája felett, hanem erkölcsi, anyagi és katonai támogatást nyújt ahhoz, hogy Izrael állam a cionista propagandát és népirtást és vérontást véghez vigyen a palesztin néppel szemben. […] Cionista befolyás alatt álló nyugati média folyamatosan a cionista propagandát hangoztatja az egész világban.” (Gyöngyösi Márton egy palesztinpárti tüntetésen, 2014 júliusa)

„A nyugati média folyamatosan Izrael önvédelmi jogára hivatkozik, és a szabadságharcosokat folyamatosan terroristaként, Izraelt pedig a Közel-Kelet egyetlen demokráciájának állítja be. Akinek ettől nem forr fel a vére, annak nem tudom, mitől forr fel!” (Gyöngyösi Márton, palesztinpárti tüntetés, 2014. július.)

2.: Listázni kellene a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő zsidókat

„Itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar kormányban és a magyar Országgyűlésben hány olyan zsidó származású ember van, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent.” (Gyöngyösi Márton parlamenti felszólalása, 2012. november 26.)

„A nemzetközi előírások figyelmen kívül hagyása miatt minden egyes izraeli állampolgár, járjon bárhol a világban, nemzetbiztonsági kockázatot jelent.” (Gyöngyösi Márton egy körmendi lakossági fórumon, 2013 júniusa)

„Ugye, azt senki nem feltételezi, hogy amikor a Jobbik kettős állampolgárságról beszél, akkor a csíkcsicsói székely bácsiban látja a nemzetbiztonsági kockázatot. […] Nem róluk volt szó természetesen, hanem kizárólag és határozottan az izraeli–magyar kettős állampolgárokról” – mondta Gyöngyösi korábbi listázásra való felhívásáról Körmenden, 2013 júniusában.

„Egy izraeli állampolgár a magyar Országgyűlésben meggyőződésem szerint egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ebben a helyzetben érthető az izraeli igyekezet, hogy más országokban hídfőállásokat építenek ki, akár a letelepedés, az új otthonkeresés szándékával. Az nem lehet kérdés, hogy minden további terjeszkedés, ami a külföldiek, különösen Izrael javára és a mi kárunkra érvényesül saját hazánkban, az végveszéllyel fenyeget, nemzeti szuverenitásunk teljes felmorzsolódásával. […] Egy kettős állampolgárság esetében az identitás és a lojalitás megkérdőjelezhető, ezért nem véletlen, hogy például Izrael tiltja a kettős állampolgárok képviselővé választását. Egy izraeli állampolgár a magyar Országgyűlésben meggyőződésem szerint egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatot jelent, nem csak Simon Peresz országhódítást megfogalmazó kijelentése miatt, hanem Izrael folyamatos nemzetközi jogot sértő politikája miatt is. Senkinek sem tesz jót, a kormánynak a legkevésbé, ha egy ilyen kardinális kérdésben nem láthatnak tisztán az ország polgárai.” (Gyöngyösi Márton, Alfahír, 2013)

„Izrael államnak minden egyes állampolgára, járjon bárhol is, bárhol a világon, bizony-bizony nemzetbiztonsági kockázatot jelent.” (Gyöngyösi Márton egy Nemzeti Majális elnevezésű rendezvényen, 2013 májusa.)

„Izraeli–magyar zászlót kitűző MSZP-s képviselők nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.” (Az Országgyűlés 2010-es alakuló ülésén akkori MSZP-s képviselők izraeli kitűzőkkel a mellükön jelentek meg, Gyöngyösi szerint mindez „olyan mértékű elfogultságot tükröz, amely nemzetbiztonsági kockázatok kérdését veti fel”. (2012. november 27., MTI)

3.: „Cionista gyülekezet”

„A közelmúltban volt már konferencia a homofóbia és transzfóbia elleni küzdelem lehetőségeiről, a hétköznapi rasszizmusról és a kisebbségi elitekről. Most ahhoz járult hozzá a tudományos élet éber őre, hogy egy deklaráltan cionista gyülekezet Budapestről kürtölje világgá, kiáll Jeruzsálem oszthatatlansága és Izrael egysége mellett.” (Gyöngyösi Márton felszólalása az Izraelt Támogató Parlamenti Képviselők Nemzetközi Alapítványának budapesti látogatása kapcsán, 2011. november 2.)

4.: „Elterelik a figyelmet a cionizmus bűneiről”

„Hogy lehet az, hogy az emberi szenvedés és az emberi szenvedés között kettős mércével mér a világ közvéleménye? A válasz egyszerű, kedves barátaim: azért kell egyre sűrűbben megemlékezni a holokausztra, a kis hazánkban azért váltja hézagmentesen a Wallenberg emlékévet a Holokauszt emlékév, azért kell a természeti törvényekkel dacoló, az idő előrehaladtával csodálatos módon egyre szaporodni tűnő holokauszt-túlélők egyre nagyobb mértékű kárpótlásáról gondoskodnunk, azért kell már az óvodáinkban az Eszter Izraelben nevű kiadvánnyal, általános iskoláinkban pedig nemsokára Rosenberg Dani történetével kábítani a gyerekeinket, azért kell Budapesten a Simon Wiesenthal központnak minden nyáron megtalálnia a világ legkeresettebb náciját, a 97 éves Képíró Sándor vagy az ugyancsak 97 éves Csatáry László képében. Azért kell mindenkit, aki Izrael állam politikáját és a cionizmus térhódítását kritizálja az antiszemitizmus bélyegével ellátni, hogy azzal elkendőzzék, eltereljék a figyelmet a cionizmus bűneiről. Arról, hogy a világ cionizmus szolgálatában álló zsidósága milyen sötét szerepet játszott a kommunista diktatúrák működtetésében.” (Gyöngyösi Márton, anticionista tüntetés, 2013. május 4.)

„Ő tudja (Erdogan), hogy a cionizmus gátlástalan nyomulásával szemben csak az erő felmutatása hatásos, nem úgy, mint a mi vezetőink Áder Jánossal és Orbán Viktorral az élen, akik azt gondolják, hogy a megalázkodás, a hétrét görnyedés és a hasmánt csúszás a cionizmus vezetői előtt megbékítik a bosszú népét, és a cionista úthenger ettől visszahőköl.” (Gyöngyösi Márton, anticionista tüntetés, 2013. május 4.)

5.: „A Holokausztra hivatkozás az működik egy darabig”

„Izrael a világban létező médiajelenlétével és propagandájával képes ideig-óráig elhitetni azt, hogy itt ő egyfajta áldozat. Az áldozati szerep az egy nagyon fontos eszköze ennek az egész cionista ténykedésnek. Ugye a holokausztra hivatkozás az működik egy darabig, de ahogy telik-múlik az idő, egyre nehezebb.” (Gyöngyösi Márton, 2012. december 15,. Pécs, lakossági fórum)

6.: „A holokauszt az egy olyan érdekes állatfaj”

„A holokauszt az egy olyan érdekes állatfaj […] mintha egyre több lenne a holokauszt-túlélő. […] Egyenesen felháborítónak tartom azt, hogy a holokauszt-túlélők kompenzációjáról úgy beszélünk, mintha az egy teljesen természetes és magától értetődő dolog lenne. […] Ezt, ha nem a zsidók kárpótlásáról lenne szó, akkor ezt a világban mindenki úgy nevezné, hogy intézményesített korrupció. Hiszen ez az. Mutyialapon működő biznisz, üzlet.” (Gyöngyösi Márton egy körmendi lakossági fórumon, 2013 júniusa)

7.: „A magyarországi zsidóság a cionizmusnak az oldalára állt a magyar nemzeti üggyel szemben”

„Sajnálatos módon a magyarországi zsidóság a cionizmusnak az oldalára állt a magyar nemzeti üggyel szemben.” (Gyöngyösi Márton, 2013. május 1.)

„Olyan a magyar zsidóság, amilyen, és felesküdött a cionizmusra.” (Gyöngyösi Márton, 2013. május 1.)

8.: Cionista terror

„Elég volt az izraeli cionista terrorból […] Elég volt abból, hogy az őshonos palesztin népet a saját hazájából szorítja ki az izraeli agresszor és az izraeli terrorállam” (Gyöngyösi Márton egy palesztinpárti tüntetésen, 2014 júliusa)

9.: Izraeli gyarmatosítás

„Sukoró, Club Aliga, az óbudai Álomsziget és a Traubi botrányos ügyei rávilágítottak, hogy Izrael a magyar jogszabályok és intézmények megkerülésével érvényesíti üzleti érdekeiket, a további integráció pedig csak a már meglévő, eddig is jelentős izraeli gazdasági pozíciókat erősítené tovább hazánkban.” (Gyöngyösi Márton, 2011. január, Barikád)

„Kedves barátaim, az elmúlt hónapok eseményei leplezetlenül igazolják, hogy hazánk a cionizmus hódoltsági területe, a cionizmus kiszemelt gyarmata”. (Gyöngyösi Márton, Anticionista tüntetés, 2013. 05. 04.)

10.: A magyar kormány Izrael alárendeltje

„Hende Csaba nem önmagában tett látogatást a zsidó államban, hanem egy olyan delegációval utazott, ahol 400 európai képviselő és kormánytag volt jelen, többek között Medgyessy Péter volt miniszterelnök is. A volt MSZP-s kormányfő és a Fidesz–KDNP honvédelmi minisztere közösen képviselték hazánkat az Izrael Európai Barátai nevű platform tagjaiként, amely a jelenlegi forrongó közel-keleti helyzetben egy elég erős állásfoglalás az egyik fél mellett. Ezek természetesen nem különálló esetek, hanem az euroatlanti szervilizmus újabb mérföldköve, amely világosan rámutat a magyar kormány cionista politikának való teljes alárendeltségére.” (Gyöngyösi Márton, 2011. február, Barikád)

11.: „Izraeli etnobiznisz”

Gyöngyösi Márton sajtótájékoztatón elmondta, továbbra is vállalja a The Jewish Cronicle folyóiratnak tett kijelentéseit, amelyeket szerinte a The Jerusalem Post manipulálva idézett. Kijelentette, fenntartja, hogy Magyarországon és világszerte is virágzik az izraeli etnobiznisz, amely a holokauszt áldozatait használja fel, illetve azt is, hogy a holokauszt magyar áldozatainak számáról vita van. (Gyöngyösi Márton 2012 februárjában)

12.: „Izraelt a náci Németország főideológusai is megcsodálnák”

„Az a módszer, ahogy Izrael állam a nemzetközi jog írott és íratlan szabályait felrúgva kiszorítja az őshonos palesztin népet saját földjéről, olyan mértékű genocídium, népirtás, amit még a náci Németország főideológusai is megcsodáltak volna.” (Gyöngyösi Márton egy anticionista tüntetésen, 2013. május 4.)

13.: Nem kér bocsánatot kijelentéseiért

„Még, hogy én kérjek bocsánatot 70 évvel később, amikor minden nap, minden órában erre emlékeztetnek? Lépjünk már ezen túl, a Krisztus szerelmére. Magát a kérdést is felháborítónak tartom.” (Gyöngyösi Márton, 2012. február 2..)

*

Eléggé világos és félremagyarázhatatlan világkép ez. Nos, Gyöngyösi Márton ezzel a világképpel üldögélt Pressman meghívására az Egyesült Államok nagykövetségén, szédereste, zsidó vezetők társaságában, egyetlen meghívott politikusként, és folytatott „felemelő beszélgetést Heisler Andrással”.

Igen. Ez és ennyi az Egyesült Államok politikája, ez és ennyi Pressman nagykövet. Már csak azt kéne tisztázni, hogy Gyöngyösi már akkor CIA-ügynök volt-e, amikor antiszemita fröcsögéseivel azt kellett bizonyítani az Egyesült Államok megbízásából, hogy Magyarországon tombol az antiszemitizmus, vagy most lett CIA-ügynök, amikor, miképpen Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára tökéletes pontossággal megjegyezte:

„Aztán amikor egy héttel később Gyöngyösi – a nyilvánosságra hozott fotók tanúsága szerint – egyetlen pártpolitikusként virított a széderasztalnál, nem tudtam nem arra gondolni, hogy tendencia van a dologban, és Gyöngyösi tisztára mosása egy politikai konspiráció része. Bizonyára akadnak olyanok, akik a jelenlegi kormány leváltására készülve szeretnének egy baráti jobboldali-konzervatív formációt, amely a Fidesz alternatívájaként otthona lehet a baloldali pártokra nemigen szavazóknak. Az éppen a Jobbik – Konzervatívok névre váltó (!) párt talán alkalmasnak tűnhet erre a célra, de Gyöngyösi személye súlyos probléma. A zsidólistázós, holokauszttagadásért korábban feljelentett politikust ugyanis nehéz lesz hiteles, nyugatos konzervatívként eladni. Nehéz, de nem lehetetlen, gondolhatják a mesterterv kieszelői: egy pár kipás, maceszes kép széderestén, megjelenés egy antiszemitizmus elleni konferencián és Gyöngyösi az antiszemitizmus elleni küzdelem élharcosává válik.”

Nos, Pressman, erről lenne szó?

Vagy pusztán annyi az egész, amit egy kommentelő jegyzett meg, imigyen: „Ezeknek pont az ilyen gerinctelen férgek kellenek. Aprópénzért meg tudják venni őket.”

Ez is eléggé életszerű. De ami a lényeg, s amit nem fogunk elfelejteni: Maga meg a Gyöngyösi kölcsönösen feltételezik egymást, és egyformák. Majd el ne felejtsen erről is beszámolni a szerdai sajtótájékoztatóján…

