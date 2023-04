Megszorításokról kérdezi a budapestieket Karácsony Gergely

– Ha valaki nem tudná, mi a helyzet, akkor hamarosan kapni fog egy főpolgármesteri levelet. Minden 14 évnél idősebb budapesti állampolgárnak levelet küldök, és megkérem, hogy vegyen részt az első budapesti lakógyűlésen. Ehhez egy egyéni azonosítóval lehet majd csatlakozni a Lakógyűlés.budapest.hu oldalon keresztül.

Többek között azt a kérdést fogom feltenni, hogy mit tegyek, ha választanom kell a kormányzati elvonások kifizetése és a közösségi közlekedés fenntartása között.

Én tudom a választ, de szeretném a budapestiekét is tudni – mondta Budapest főpolgármestere a Telex nevű, Amerikából is finanszírozott portálnak.

Hiába a csőd, Karácsony szerint nagy fölénnyel győznek

Mint ismert, Karácsony Gergely évek óta arról beszél, hogy a szolidaritási adóval a kormány ki akarja véreztetni Budapestet. A főpolgármester azt állítja, most jutottak el arra a pontra, hogy a korábbi figyelemfelhívásaik valós veszéllyé váltak. Pedig a jelek inkább azt mutatják, Karácsony csődbe vitte a várost, most pedig megszorításokról kérdezi az embereket, mert nincs más lehetősége. Az, hogy mindezt a tömegközlekedéssel állítja szembe, azt is jelenti, hogy

ha ő marad a főpolgármester, emeli a jegy- és bérletárakat, hiszen a szolidaritási adót az adóhatóság előbb-utóbb mindenképpen beszedi.

Az interjúban a jövőre esedékes önkormányzati választásról is szó esett,

Karácsony pedig – Gyurcsány Ferenchez hasonlóan – elég magabiztosan nyilatkozott a kérdésben.

Úgy látja, hogy Budapesten nagyon is csökken a Fidesz támogatottsága. Ez alapján pedig arra számít, hogy 2024-ben az összes olyan kerületben győzni fog az ellenzék, ahol 2019-ben nyertek, sőt ezeken felül is lesz még legalább három-négy kerület, ahol kikapnak a kormánypártok.

Bármi történik, Karácsony mutogat

Tarlós István volt főpolgármester a PestiSrácoknak beszélt annak apropóján, hogy Karácsony Gergely sajtótájékoztatót tartott a főváros anyagi helyzetéről, és bejelentette: Budapest csődbe ment. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint a kormány 148 milliárdot vett el Budapesttől, ez okozza a nehézségeket. Tarlós István a lapnak kifejtette, Karácsony Gergelynek vagy külső nyomásra, vagy talán magától is az a kommunikációs technikája, hogy

bármi történik, ami kedvezőtlen, azonnal valakire rámutat, mindenki lehet hibás, csak a jelenlegi városvezetés nem.

Tarlós István kiemelte, a szolidaritási adó mértékét az állami támogatással hasonlítják össze, közben pedig mélyen hallgatnak két vitathatatlan tényről. Az egyik, hogy ők otthagytak több mint kétszázmilliárd forint tartalékot. A másik, hogy a főváros bevétele az iparűzési adóból 2019 óta 107 milliárd forinttal növekedett.