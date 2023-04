Kétezer magyar egyházi személlyel találkozik a szentatya

Hamarosan, délután 17 órakor kétezer magyar egyházi személlyel, köztük püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal, így hitoktatókkal és diakónusokkal találkozik Ferenc pápa a budapesti Szent István-bazilikában. Bent hétszáz ülőhellyel készültek, de a bazilika előtti téren is lesz ültetett szektor, és ott több mint ezren várják majd a szentatyát. Kint kivetítés és hangosítás segít abban, hogy a megjelentek be tudjanak kapcsolódni az eseménybe. A bazilikába a helyszín befogadóképessége miatt csak a meghívottak léphetnek be, ám a térre – korlátozott számban ugyan, de – zarándokokat, híveket is beengednek.

A Szent István-bazilikában találkozik a szentatya a magyar egyház képviselőivel Fotó: Bach Máté

A szentatya autóval érkezik a bazilika elé, így a téren lévők is láthatják őt. Mohos Gábor püspök atya, mint helyi plébános, fogadja majd Ferenc pápát a bazilika kapujában. Azután már bent pap, papnövendék és szerzetes tanúságtétele hangzik el, a programot zenei betétek színesítik.

A tanúságtételek után a szentatya szól majd a Magyar Katolikus Egyház képviselőihez, majd Ferenc pápa megáldja az egybegyűlteket. Ezután egy csoportkép készül a szentatyával és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival.

Szent István király ereklyéje is jelen lesz a pápával való találkozáson Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Fontos, hogy a pápával való találkozás idejére beviszik a szentélybe a Szent Jobbot, államalapító Szent István király mumifikálódott jobb kezét, amelyet a Szent István-bazilikában lévő Szent Jobb-kápolnában őriznek.

Sokan várják a pápát

A Szent István-bazilikában jelen lesz mások mellett Bakonyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál Iskolaközpont énektanára, aki alapítása óta tagja a Don Bosco Ének- és Zenekarnak, továbbá Benyus Sándor, a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium nagybőgő tanára, korrepetítora és a zenekar karmestere. Várja majd Ferenc pápát Brenner József atya, aki László bátyjával ápolta és ápolja a kommunisták által meggyilkolt, vértanú pap fivérük, boldog Brenner János emlékét. Jelen lesz a bazilikában Farkasházi Dávid, a Zeneakadémia doktori képzésének hallgatója, a Kecskeméti Kodály Intézet óraadó oktatója, a Zeneakadémia Mintaiskola Programjának tanára, 2022-től a budapesti Szent István-bazilika karnagya. A szentatyát váró vendégek soraiban lesz Hernády Krisztina OP, a domonkos rend hódmezővásárhelyi közösségének tagja, aki tanít, szentségi előkészítőt tart, fiatal édesanyákkal foglalkozik. A bazilikában várja Ferenc pápát Kondás Sándor atya görögkatolikus pap, akinek öt gyermeke és öt unokája van. Ő jelenleg a Görögkatolikus Metropóliai Sajtó- és Médiaközpont munkatársaként a görögkatolikus rádió- és televízió-műsorokat szerkeszti. Jelen lesz a bazilikában Pavelczak-Major Dorina katekéta és coach, aki több mint 20 éve szolgál a katolikus egyházban, állami és egyházi iskolákban egyaránt, és várja majd a szentatyát Szotyori Nagy Gábor, generációjának egyik legfoglalkoztatottabb orgonaművésze, számos nemzetközi verseny helyezettje, díjazottja. Ő jelenleg a budapesti Szent István-bazilika egyik orgonaművésze. Várja majd Ferenc pápát Virágh András Gábor, a Szent István-bazilika orgonaművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa.

A bazilika előtti téren már nagyon várják Ferenc pápát Fotó: Bach Máté

Évtizedekig épült a bazilika

A budapesti Szent István-bazilika hazánk egyik legszebb, legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi nevezetessége – olvasható a bazilika internetes oldalán. Ennek oka egyrészt a névadó szent királyt, az ország államalapítóját megillető tisztelet, a történelmi múlt, másrészt maga az épület műemléki és művészeti értéke.

E templom építése érdekében az 1810-es években gyűjtés indult, a munkálatokat azonban csak 1851. augusztus 14-én kezdték el, Hild József pesti választópolgár és építész az esztergomi és egri székesegyház alkotójának tervei szerint. A munkát haláláig, 1867. március 6-ig vezette.

Pest város tanácsa a fontos épület további építész-tervező művezetését a kor elismert mesterére, számos fővárosi középület, köztük az Operaház alkotójára, Ybl Miklósra bízta, aki a befejezésig folytatta, de halála miatt az épületbelső és a képzőművészeti díszítő munkálatok már Kauser József irányításával készültek el 1905-re.

Fotó: Ferenc pápát Erdő Péter bíboros is fogadta a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren (Fotó: Havran Zoltán)