Kiadták a veszélyjelzést: viharos széllel tör ránk a hideg

Főként a délkeleti, keleti tájakon fordulhat elő csapadék. Az északi szél továbbra is sokfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A szél helyenként 60-70 km/óra közeli is lehet – írja előrejelzésében a Met.hu.

A Balaton térségében szintén viharos szélre számíthatunk, itt a legerősebb széllökések helyenként meghaladhatják a 70 km/órát.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között valószínű.

Késő estére mínusz 4 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú,

citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt.

Az érintett területeken, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyében a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. A meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a viharossá fokozódó szél lokálisan porátfúvásokat okozhat.