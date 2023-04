Magyar orvos segített Ferenc pápának világhírű módszerével

Magyarországi látogatása alkalmával a legfőbb kihívás a pápa egészségével kapcsolatban az, hogy Ferenc pápa rendkívül fogékony a felső légúti megbetegedésekre. Fiatal atyaként, még Argentínában el kellett távolítani tüdeje egy részét egy agresszív fertőzés miatt. A műtét óta légzési nehézségekkel küszködik és igen érzékeny szezonális vírusokra – írja a Metropol.

A pápa egészségére egészen nyolc éven át Dr. Fabrizio Soccorsi vigyázott, kapcsolatuk pedig olyannyira baráti lett, hogy a Szentatya egyik bizalmasának számított a szakember, aki két éve hunyt el. Őt követte 2021 januárjától Roberto Bernabei, aki a római Szent Szív Katolikus Egyetem professzora, neurológus, de az ortopédiai problémák szakértője is egyben. A sajtóhírek szerint ő is vele tart Budapesten.

Másik egészségügyi problémája egy két évvel ezelőtti beavatkozáshoz kötődik, amikor is eltávolították vastagbele egy részét. Betegsége valószínűleg a rostszegény táplálkozás miatt alakult ki, a műtét óta pedig szigorú diétát kell tartania. Ennek része a szénhidrátmentes, illetve zsírszegény étkezés is, amit a Vatikáni Nagykövetségen elköltött étkezései során is tart majd.

Négy apáca főz rá a budai nunciatúrán. Sovány szárnyasokat és halat ehet, de kerülnie kell a számára oly kedves tésztákat, ezek közül is kedvencét, az olasz pizzát.

A Szentatya életét ízületéből eredő térdproblémái is megnehezítik. Ezt először az Atletico Madrid focicsapatának orvosa próbálta kezelni. José María Villalón ortopéd sebész és traumatológus szakorvos ezt mondta tavaly ősszel a pápáról:

Nem egy egyszerű beteg a nagy aktivitása miatt. Emberként rendkívül kellemes, ám betegnek makacs és csökönyös, aki a műtéteket ellenzi és csak a konzervatív megoldásokat fogadja el.

Ferenc állapota végül egy világhírű magyar módszertől lett jobb. Az úgynevezett lágylézeres fényterápiának és a mágneses kezelésnek köszönhetően a pápa sejtjei regenerálódtak.

A technológiát Dr. Mester Ádám radiológus szakorvos édesapja, Dr. Mester Endre sebész professzor fejlesztette ki, aki még 1965-ben kezdett kísérletezni az eljárással.

Az egyházfő Budapesten már nem a kerekesszékben ülve, hanem botra támaszkodva vesz részt a protokolláris eseményeken.

Borítókép: Ferenc pápa (MTI/Bruzák Noémi)