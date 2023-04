A miskolciakra költenék a város rekordbevételét

Mi akkor is elmondtuk, mint ahogy most is, hogy azonnal le kell állítani a sportállások, a felesleges tanácsnoki, felügyelőbizottsági és más kreált pozíciók kifizetését. Van pénz a kasszában, és ezt végre ne a saját kényelmükre és luxuskiadásaikra, hanem a miskolciakra költsék!