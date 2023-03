Luxuskiadások sorával vádolja a Fidesz a baloldali vezetést

– Önök százmillió forintos nagyságrendben saját kényelmükre, szórakozásukra herdálják a miskolciak pénzét, így elköltöttek ötmillió forintot dubajozásra, 35 millió forintot luxusgépjárműre, ötmillió forintot pezsgős és lazacos vacsorára, harmincmillió forintot vezérigazgatói irodára és hatvanmillió forintot nyaralóra – így reagált Veres Pál polgármestert nevesítve a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatójának nyílt levelére a Fidesz–KDNP helyi frakciószóvivője és a Fidesz városi alelnöke. Dukai Zoltán előzőleg éppen Hollósy Andrásnak és Bajusz Gábornak címezte a nyílt levelét, amelyben a cégvezető elismerte, hogy a nyaralót valóban felújították, de szavai szerint a fejlesztés időszerű és szükséges volt.

Hangsúlyozta azt is, hogy „a Miskolc Holding Zrt., valamint a tagvállalatok tulajdonában lévő üdülők a teljes cégcsoport munkavállalóinak, azaz mintegy háromezer főnek a rekreációját szolgálják”.

Dukai Zoltán kitért arra is, hogy a nevesített harmincmillió forintot pedig nemcsak a vezérigazgatói iroda fejlesztésére költötték, a felújítási munkákba beletartozik többek között a húszfős tárgyaló átalakítása is. Mint írta, a helyiséget a mai kornak minden szempontból megfelelő informatikai berendezésekkel láttak el, többek között azért, hogy afontos belföldi és külföldi befektetői egyeztetések lebonyolítása megfelelő helyszínen és technikai feltételek mellett történhessen meg. Hozzátette: felújították a tárgyaló előtti vendégfogadó teret is.

Hollósy András és Bajusz Gábor azonban továbbra is úgy véli, hogy az elvégzett fejlesztésekre ilyen nehéz időkben nem volt szükség, főleg, ha az alapszolgáltatások nem működnek megfelelően Miskolcon, ha a közbiztonsággal is gondok vannak, és ha a város vezetése folyton pénzhiányra panaszkodik.

A két kormánypárti politikus felháborodott azon is, hogy a város cégének egyik vezetője nekik üzenget nyílt levélben úgy, hogy maga a társaság a közgyűlésnek alárendelve működik. – Miközben felszámolták a miskolci tömegközlekedést, minket kérnek számon, ha szóvá tesszük azt a pazarlást, amiről sunyi módon hallgatnának. Követeljük, hogy amíg nem úgy járnak a buszok és a villamosok, mint az önök hatalomra kerülése előtt, ne merjék magukra költeni a város pénzét! Ha pedig ezt szóvá tesszük, ne levelekben magyarázkodjanak, hanem kezdjenek végre dolgozni – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Bajusz Gábor és Hollósy András.

Borítókép: Bajusz Gábor és Hollósy András (Forrás: Fidesz, Miskolc)