Népegészségügyi program készül, hogy az endometriózisos nők megfelelő kezelést kapjanak

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára emlékeztetett: az endometriózis 2018-ban került be azon betegségek közé, amelyekre adókedvezményt lehet igényelni. Hangsúlyozta, hogy a társadalom megfelelő tájékoztatásán túl az egyik legfontosabb feladat a szakmai irányelvek megalkotása és bevezetése, ami folyamatban van. Ez azért is fontos – tette hozzá –, mert a szakmai irányelvből lesz helyi, az adott intézményre vonatkozó kezelési protokoll, valamint a szakmai irányelvből indul ki a finanszírozás is.

Azt mondta, hogy nagyon fontos beruházások történtek az elmúlt években. Ilyenek voltak például az eszközbeszerzési programok, amelyeknek köszönhetően nagy érzékenységű ultrahangkészülékeket használhatnak ma már több intézményben, és ez segíti az orvosokat a betegség korai felismerésében.

Az államtitkár kiemelte: népegészségügyi program is készül az Egészségügyi Világszervezet támogatásával, amelynek része az egészségtudatosság fejlesztése, és egy teljes fejezet foglalkozik majd a nőgyógyászati kórképekkel.