Lehetetlenné teheti a gyermekvállalást az endometriózis

– A szülőképes korú nők tíz százalékát, egyes becslések szerint tizenöt százalékát érinti világszerte az endometriózis – mondta a márciusi nemzetközi endometriózis hónap (EndoMarch) alkalmából René Wenzl, a bécsi orvosi egyetemi klinika endometriózis-központjának vezetője.

Elmondta, hogy

a betegség során eddig még nem tisztázott okokból a méhnyálkahártya-szövet a méhen kívül is növekedésnek indul, ahol vérzést és erős fájdalmat okoz.

A megbetegedés orvosilag jóindulatú ugyan, de rendkívül alattomos és nagyon megterhelő a nőkre nézve.

Rámutatott, hogy az első panaszoktól a diagnózisig eljutni általában nagyon hosszú időbe telik, egy régebbi felmérés szerint Ausztriában például átlagosan tíz évbe. Friss felmérés erről nem áll rendelkezésre, de a helyzet érzékelhetően javult és a klinikai tapasztalatok alapján a diagnózisig tartó idő is lerövidült, de lenne még mit javítani rajta.

Az osztrák egészségügyi minisztérium tavaly jelentette be egy új felmérés elvégzését, amelynek az eredménye 2023 végére lesz elérhető – közölte Ines Mayer, az Osztrák Endometriózis Egyesület (Endometriose Vereinigung Austria, EVA) önsegélyező egyletének vezetője. Véleménye szerint a közélet és a politika túl keveset tesz a probléma tudatosítása érdekében. Hasznos lenne, ha közismert személyek a közösségi médiában többet beszélnének saját tapasztalataikról.

„A betegség rendkívüli mértékben le tudja rontani az életminőséget – mutatott rá. – Az, hogy nagy, rendszeresen jelentkező fájdalommal jár, az még a legkevesebb – fogalmazott.

Súlyosan befolyásolja ugyanis a munkaképességet és a teherbíró képességet, és sok esetben a gyermekvállalást is lehetetlenné teszi.

Vagy maga a betegség, vagy annak pszichológiai és anyagi következménye. A betegséggel járó költségeknek ugyanis csak kis részét vállalják át az egészségpénztárak. Az EVA igyekszik kiharcolni a betegséggel járó anyagi terhek enyhítését.

A megbetegedés első jele az erős alhasi fájdalom, amely akár nemi aktus közben is jelentkezhet. Ilyen esetben ajánlatos azonnal nőgyógyászhoz fordulni – javasolta Mayer. Beutalót azonban a körzeti orvos is adhat az Ausztriában működő számos endometriózis-központ bármelyikébe.

A betegséget többféle hormonális, táplálkozási és fizioterápiás eljárással is kezelhetik, de szükség esetén sebészeti beavatkozásra is sor kerülhet a méhen kívül a belső szerveken növekvő méhnyálkahártya-szövetek eltávolításához laparoszkópos, tehát a hasüreg felnyitása nélküli eljárással. A műtétet már speciális robotokkal is el lehet végezni. A beavatkozás célja fájdalommentessé tenni a nők életét és lehetővé tenni a gyermekvállalást.