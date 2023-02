Nő az érdeklődés az ingyenes SMA-szűrések iránt

– Az SMA kezelésére alkalmas gyógyszerek hatékonysága jelentős mértékben függ attól, hogy a terápia milyen életkorban kezdődik. Minél fiatalabb a beteg, annál több motoros idegsejtjét lehet megmenteni. Mindez azért is jelentős, mivel az elpusztult motoros idegsejteket egyik gyógyszer sem képes működésre bírni, ezért is kulcsfontosságú a betegség korai felismerése. Abban az esetben, ha a csecsemő egy hónapos kora előtt, tünetmentes állapotában kapja meg a terápiát, jó eséllyel elkerülheti a gépi lélegeztetést, nem veszíti el a nyelési képességét, valamint az egészséges társaihoz hasonlóan a mozgása is jól tud fejlődni. Ezért is fontos, hogy már a születéskor elvégezzék az SMA-szűrést, amely már a kisbaba tünetmentes állapotában képes kimutatni a betegséget – magyarázta az orvos igazgató.

Mikos Borbála minden szülőt és leendő szülőt arra kért, éljenek a lehetőséggel, mert a vizsgálathoz történő hozzájárulással nagymértékben elősegítik a december 31-ig tartó program sikerét, amelynek végső célja az, hogy az SMA szűrése hazánkban is bekerüljön a kötelező újszülöttkori szűrővizsgálatok közé.

Felhívta a figyelmet, hogy a kutatásban való részvétel ingyenes, a szülők önkéntes alapon, beleegyező nyilatkozat kitöltésével vehetnek részt a kutatásban. Mint mondta, a lakosság eddig pozitívan viszonyul a vizsgálatokhoz, sőt egyre több egészségügyi intézmény és háziorvosi szolgálat csatlakozik a programhoz.

