– Folyamatosan kontroll alatt tartották, hogy a csodacisztám nő-e, végül, amikor már majdnem négy centi volt, a műtét mellett döntöttünk, mert attól féltünk, a petefészkemet veszélyezteti. Az orvosom a műtét előtti órában vizsgált meg újra egy másik géppel, ekkor derült ki, hogy nem ciszta, hanem endometriózis. Fel sem fogtam, miről beszél, a nyugtatók már hatottak. A félórás műtét helyett így majdnem három órán át zajlott a procedúra, hogy megnézze, más szervem is érintett-e. A hólyagomon is talált, azok szerencsére még kicsik voltak – árulja el a fiatal lány, aki a műtét után életében először, fájdalom nélkül menstruált. Néhány hónap múlva viszont a fájdalom visszatért, és gyakran láz is kísérte a tüneteket, azonnal orvoshoz fordult.

Szabó Fruzsina szerint a tünetek észlelése után egy specialistát is érdemes felkeresni. Fotó: Jónás Jácint

EZER ARC, EZER HARC

– A jelek ellenére a nőgyógyászom mégsem látott semmit, ugyanakkor gyógyszeres kezelést vagy teljes életmódváltást javasolt. Utóbbi mellett döntöttem, ami a cukor, a glutén és a vörös húsok elhagyását jelentette, illetve a mindennapos sport beépítését. Minden vágyam, hogy a testem meg tudjon küzdeni ezzel a betegséggel, viszont az a tény, hogy bármikor visszajöhet az endometriózis, és elveheti tőlem annak a lehetőségét, hogy egyszer családot alapítsak, nem hagy nyugodni – vall őszintén Szabó Fruzsina, aki szerint fontos, hogy ha észleljük valamelyik tünetet, érdemes a nőgyógyász mellett egy endometriózisra szakosodott specialistát is felkeresni.

Egy nőgyógyász – a már felismert betegséget – remekül kontroll alatt tudja tartani, de nem biztos, hogy fel is ismeri, hiszen ezek sokszor nagyon apró képződmények. Számomra az a legnehezebb feladat, hogy ne váljon az identitásom részévé

– fűzi hozzá Szabó Fruzsina.

A betegség lefolyásának sokszínűségére és annak mielőbbi felismerésére hívja fel a figyelmet az Ezerarcú Endometriózis kampánya is. Az edukatív sorozat megálmodója, Ferenczi Szonja, bár maga is érintett a betegségben, mégis meglepte, mennyire eltérő az endometriózisban szenvedő nők története és megélései. A projekt Instagram-oldalán éppen ezért olyan nők történeteit ismerhetjük meg, akik ugyanazt a diagnózis kapták, mégis teljesen más utat jártak be és járják a mai napig. – Szerettem volna, ha az emberek látják, hogy vannak ezek a nők, csodásak, sikeresek, szépek, rájuk nézve valószínűleg senki nem gondolná, hogy milyen nehéz, fájdalmas betegséggel élnek. Számomra sokkal izgalmasabb, hogy a külvilág előtt mennyire rejtett, láthatatlan tud maradni az endometriózisban élő nők szenvedése – fogalmazott Ferenczi Szonja.