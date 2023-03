Nem elég a felületi fertőtlenítés, egy egyszerű séta alkalmával is megfertőződhetünk

– Minél kisebb a részecske, annál könnyebben jut be a szervezetbe, így rajta a vírus is. A vizsgálat során a világon minden eddiginél szélesebb tartományban (70 nanométer – 10 mikrométer) tudtuk kimutatni a koronavírust a levegőrészecskéken – egészen alacsony méreten is. A vírus örökítőanyaga leginkább a 0,5–4 mikrométer tartományú aerosolban volt jelen, de ultrafinom részecskéken is azonosítottuk – kezdte Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinikájának igazgatója. Kiemelte, a szállópor önmagában is veszélyes, mert a tüdő mélyébe is bejut. A 0,3 mikrométernél (300 nanométer) kisebb, néhány száz nanométeres részecskék a felső légutakból a léghólyagokon keresztül közvetlenül a vérbe is be tudnak kerülni.