Óriási gesztus, hogy a Szentatya felkeresi a görögkatolikusokat

– Ferenc pápa a magyar görögkatolikus egyházhoz is ellátogat budapesti útján, a közösséget legutóbb 1991-ben II. János Pál pápa kereste fel Máriapócson. Mit jelent a görögkatolikusoknak, hogy találkozhatnak az egyházfővel?

– Ha már megemlítette az 1991-es látogatást, akkor hadd mondjam el azt a kicsit tréfás dolgot, hogy amikor a mostani látogatás szerveződőfélben volt, akkor elsőkörben még nem volt benne a görögkatolikus közösség meglátogatása a tervben. De írtunk hárman, Orosz Atanáz és Szocska Ábel megyéspüspökökkel egy levelet Erdő Péter bíborosnak és a Szentatyának, hogy szeretnénk, hogy Ferenc pápa jöjjön át ide hozzánk, hogyha már a Rózsák terén van. Jó ideig nem kaptunk erre választ, és sokáig bizonytalan maradt, hogy átjön-e hozzánk. Amikor erről Keresztes Szilárd püspök atyával beszélgettem, annak idején ő volt a főszervezője Szent II. János Pál pápa látogatásának, azt mondtam neki: „Lám, püspök atya, ez így fog rögzülni a történelemben, hogy te el tudtad érni, hogy a pápa elmenjen Máriapócsra, én meg azt nem tudtam elérni, hogy átjöjjön a tér másik oldalára.” No, aztán mégiscsak sikerült. Minden pápára jellemző volt ez, de Ferenc pápánál különösen is azt látjuk, hogy a keleti egyházak felé nagyon érzékeny, és ha meglátogat egy országot és van ott keleti egyház, akkor ő velük is keresi a kapcsolatot. Nekünk különösen nagy öröm hogy, így történik ez Magyarországon is.

– A Szentatya döntésének köszönhető az is, hogy a magyar görögkatolikus egyház nemrég kikerült a római katolikus Esztergom-Budapesti érsekség alól, és egy helyett három egyházmegyéje is lett az országban.

– Igen. A katolikus egyház része vagyunk, de úgynevezett sui iuris, vagyis saját jogú egyházként. Tehát a magyar görögkatolikus metropólia (érsekség a keleti szertartású egyházakban – a szerk.) a katolikus egyházon belül önálló, saját rítus rendelkező egyházrész. Ebben a formájában mindössze nyolc éve létezik. Ferenc pápa alapította 2015-ben, tehát már akkor is kaptunk tőle egy óriási gesztust, hogy figyel ránk, és fontosnak tartotta, hogy ezt a lépést megtegye. Most pedig eljön meglátogatni bennünket.

– Az Istenszülő oltalma templomban, azaz a Rózsák terei görögkatolikus templomban akathisztosz himnusszal várják az egyházfőt. Miért ezt a szertartást választották a jeles alkalomra?

– Az volt a javaslat, hogy valamilyen Mária-imádságot végezzünk, amikor megjön a Szentatya. Erre kétféle lehetőség volt, vagy parakliszt végzünk vagy akathisztoszt, mind a kettő nagyon kedvelt a görögkatolikus egyházunkban. Azért választottuk végülis az akathisztoszt, mert ez egy nagyon egyszerű szerkezetű imádság, amelyet, hogy úgy mondjam, bárhol abba lehet hagyni. A forgatókönyv szerint ugyanis, amikor bejön a pápa, akkor abbamarad az ének. A paraklisz esetében nehezen lett volna megvalósítható, hogy bejön a pápa, és hirtelen abbamarad az ének.

Az akathisztosz sokszor ismétlődő, himnikus felkiáltások, megszólítások sora, amely bárhol megszakítható, ma már nagyon elterjedt, a fiatalok különösen is szeretik: zengeni fog a templom.

Bubnó Tamás (Liszt-díjas karnagy – a szerk.) vezeti a hatvanfős kórust, amely fent lesz a karzaton, de egész biztos vagyok abban, hogy az egész templom, a teljes hívősereg énekelni fogja.

– Az egyházfő ezután megáldja majd a máriapócsi Istenszülő-ikon egy másolatát, amelyet kifejezetten a pápalátogatás alkalmára festenek meg. Ennek mi a története?

– Az akathisztosz himnuszt mindig az Istenszülő-ikon előtt kell végezni, és ebből született a gondolat, hogy most készüljön egy olyan ikon, amelyet megáld a Szentatya. Ennél szebb emléket aligha hagyhatnánk, hogy lesz egy új pócsi Mária-ikonunk, amely előtt Ferenc pápa jelenlétében imádkozunk először.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a görögkatolikus Istenszülő oltalma templomban, amelyet Ferenc pápa is meglátogat szombaton. Fotó: Teknős Miklós

– Gyakran egyébként még hazánkban is rácsodálkoznak arra, hogy jelentős számban élnek itt görögkatolikusok, annak ellenére, hogy a közösség látszólag vonzza a fiatalokat. Mennyire fejlődik a görögkatolikus egyház, hányan tartoznak hozzájuk Magyarországon?

– A fejlődést sosem szabad számokban nézni, ez nem egy klub, ami annál erősebb, minél több tagja van. Erejét a hitelessége adja: minél komolyabban veszik az emberek a hitéletet, annál nagyobb a közösség ereje. Ezzel együtt is úgy gondolom, hogy létszámában is gyarapodó közösségről van szó. Meglátjuk, a népszámlálás eredménye igazolja-e ezt. Főként nálunk, tehát a hajdúdorogi főegyházmegyében a statisztikánk azt mutatja, hogy több a keresztelő, mint a temetés.

Azt látjuk, hogy élőek a közösségeink. Valóban vonzóak a mai ember számára is, dacára annak, hogy egész különleges a nyelvezete, sokszor ódon, régies dolgok vannak a szövegeinkben, a gesztusainkban, a ruházatunkban, tehát igazán nem tűnik huszonegyedik századinak, az biztos.

De hát az ember, az Isten által megteremtett értő-érző lény ezekre mindig is fogékony marad. Erre épült föl az első évezredben a bizánci rítus: nagyon jól érti az ember nyelvét és éppen ezért ma is ugyanúgy meg tudja szólítani az embert.

– Mennyiben erősítheti meg a közösséget a pápalátogatás?

– Minket nagyon. Amikor hallottuk Ferenc pápa magyarországi látogatásának hírét, nyilván mi is imádkozni kezdtünk. A püspöki kar kiadott egy imádságot, amelyet mi is imádkoztunk, de nem a szentmise imáiba szőve, mert a bizánci rítus ezt nem teszi lehetővé, minden szertartás erősen kötött, az elejétől a végéig. Úgyhogy ezt az imát mi nem a templomainkban végeztük, hanem egyéni imádságra buzdítottuk a híveket. Az ekténiába (könyörgéssorozat – a szerk.) azonban beletettük a könyörgést, amely a Szentlelket hívja segítségül, hogy sikerüljön ez az egész látogatás. Ráadásul egy böjti napot is hirdettünk. A helyzet érdekessége, hogy ez a közös böjti napunk nagyszerda volt, s ennek estéjén tudtuk meg, hogy jön hozzánk is, a mi templomunkba is eljön Ferenc pápa. Nyilván nem ez volt a böjti nap szándéka, de olyan jóleső ajándéknak tekintettük, az imádságra és böjtre mintegy válaszul az Úristentől kaptuk ezt a különleges lehetőséget. Ettől kezdve még nagyobb lelkesedéssel készültünk. Jóllehet, a téren és bent a templomban csak nagyon kevesen tudunk ott lenni. Amikor Máriapócsra jött pápa, több százezres görögkatolikus közösség fogadta, itt mindössze vagy háromszázan leszünk, kétszázan kívül, százötvenen a templomon belül, tehát nagyjából az össz’ görögkatolikusságnak az egy ezreléke. Azt remélem, hogy rajtuk keresztül tovább sugárzik majd az az öröm, hogy Ferenc pápa külön miránk is tekint és meglátogat minket.