Pótlóbusz jár szombattól az egyik legforgalmasabb villamos vonalán

Befejezik a szakaszon az „áramellátás megerősítését”, ami azért szükséges, hogy minél több korszerű CAF szerelvény közlekedhessen Kispesten és Pestszentlőrincen.

A villamosok helyett két pótlóbuszjárat jár szombattól:

minden nap közlekedik az 50-es villamospótló busz a Határ úti metrómegálló és a pestszentlőrinci Béke tér között, munkanapokon pedig az 50A villamospótlóbusszal is lehet utazni a Határ úti metrómegálló és Szarvas csárda tér között.

A Szarvas csárda tér környékéről a 182-es, a 182A, a 184-es, a 193E, a 282E és a 284E, a Béke térről a 193E, a Margó Tivadar utca térségéből a 136-os, a kispesti szakaszon a 93-as autóbuszokkal is elérhető a 3-as metró.

Az elmúlt időszakban már több helyen átépültek a megállók, modernizálták a vonal infrastruktúráját, idén pedig folytatódnak a tervezett munkák.

A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást ajánlja.

Forrás: BKK

Felújítás Újpalotán

A BKK arról is beszámolt, hogy előreláthatólag a nyáron fejeződnek be a tavaly ősszel kezdődött felújítási munkák a XV. kerületi Erdőkerülő utcában és a Zsókavár utcában. A munka jól halad, ennek köszönhetően a mozgásukban korlátozottak, az idősebbek és a kismamák már most is akadályok nélkül használhatják a 69-es villamos Fő téri megállóit.

A BKK beruházásában 1,3 kilométeres útszakasz újul meg Újpalotán. A korszerűsítéssel jelentős változások történnek az Erdőkerülő utcában és a Zsókavár utcában, egyszersmind a BKK a Szentmihályi út egy részét is átépíti.

Az Erdőkerülő utca, amíg az útépítési munkák indokolják, előreláthatólag április végétől ismét egyirányú lesz a Zsókavár utca felé.

A kopóréteg építésekor a Zsókavár utcában is ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, ennek részleteiről későbbre ígértek tájékoztatást.