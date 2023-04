Tállai a DK-nak: Ha önök annak idején így kezelik a válságot, előrébb tartanánk

Az Orbán-kormány felelőtlen forintgyengítése, és kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája hozta el ezt a rekord inflációt – mondta el napirend előtti felszólalásában Arató Gergely. A DK vezérszónoka szerint minden a kormány hibája, a háborúnak és a szankcióknak nincs köze a drágulásokhoz.

Arató szerint európai minimálbér kell, ezt javasolja az árnyékkormány is. Mint mondta,

sokan éheznek az országban, mert megfizethetetlen az élelmiszer.

– Mennyibe kell kerülnie egy kiló kenyérnek, hogy Orbán Viktor végre lemondjon? – kérdezte a kormánytól a DK-s képviselő.

Tállai András válaszában jelezte, hogy a baloldal kormányzása alatt kellett IMF-hitelt felvennie az országnak, és emelkedett tíz százalék fölé a munkanélküliség. A nyugdíjak értékét csökkentették, és elvették a 13. havi nyugdíjat – idézte fel a Pénzügyminisztérium államtitkára azt, hogyan kezelték a 2008-as válságot Arató Gergelyék.

Megjegyezte, hogy a DK most nem tud kormánydöntéseket hozni, de az érzékelhető, hogy a szankciókat például támogatja Arató Gergely pártja. Tállai felhozta azt is, hogy a DK elnöke egy interjúban nemrég elismerte, hogy Brüsszelben azért lobbiznak, hogy ne érkezzenek meg az uniós pénzek.

Az államtitkár szerint a valóságban folyamatosan növekszik a magyar gazdaság az utóbbi években is, és ezzel párhuzamosan nem növekszik a munkanélküliség sem. A beruházási ráta most is a legmagasabb az unióban nálunk – tette hozzá Tállai.

Szerinte ha a baloldal annak idején így kezelt volna válságot, mint most a jobboldal, már sokkal előrébb tartanánk.

