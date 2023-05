175 évvel ezelőtt alakult meg a mai, modern értelemben vett Magyar Honvédség + galéria

Beszélt a fennállásának 157. évfordulóját ünneplő budapesti állatkert és a magyar honvédség kapcsolatáról is, amely a régmúltba nyúlik vissza. Megemlítette Xántus János zoológust, aki maga is részt vett az 1848-as szabadságharcban, és akiről Észak-Amerikában két madárfajt neveztek el. De az állatkert alapítása mellett jelentős szerepet töltött be Rómer Flóris és Szabó József is a szabadságharcban – mondta.

A családi napon számos bemutató várta az érdeklődőket, a Kós Károly sétányon 22 katonai alakulat állította ki eszközeit.

A látogatók találkozhattak a honvédség high-tech eszközeivel, megismerkedhettek a modern hadsereg mindennapjaival, a hagyományőrzők pedig a katonamúltat elevenítették fel.

Borítókép: Leopard 2A4HU harckocsi a honvédelem napja alkalmából, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium által szervezett családi napon, amellyel a Magyar Honvédség fennállásának 175. évfordulóját ünnepelték a Városligetben és a fővárosi állatkertben 2023. május 21-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)