A gyorshajtási szigorítás minden részletét tisztázta a rendőrség

A személysérüléses közúti közlekedési baleseteknél még mindig magasan vezető baleseti ok a gyorshajtás. Egy baleset bekövetkezésének lehetősége, illetve a sérülés súlyossága hatványozottan arányos a sebesség nagyságával. Ezért a rendőrség minden eszközzel igyekszik elérni, hogy a járművezetőkben ez tudatosuljon.

Éppen ezért

megszűnik a gyorshajtási tűréshatár.

Míg korábban nem járt büntetés azért, ha valaki 50 kilométer/órás sebességkorlátozásnál például 53-mal haladt, ezután akár 1 km/h-s gyorshajtásért is jöhet a csekk – de csak akkor, ha bemérés után megállítják az autóst.

A legújabb traffipax működés közben (Fotó: police.hu)

A Totalcar szakportál szerint problémás a traffipaxok pontosságának kérdése. Sokan úgy tudják, a készülékek 2-3 százalékot is tévedhetnek egy mérés során, így elméletben az is kaphat büntetést, aki bár 50-nel haladt, a traffipax 52-vel mérte be.

Óberling József ma leszögezte:

itt félreértésről van szó.

A traffipaxok 3 tizedmásodpercenként ezer mérést végeznek, az eredmények pontosságához pedig nem férhet kétség. A 2-3 százalékos pontatlanság valójában nem a készülékre, hanem a hitelesítési teszt tűréshatárára vonatkozik, melyen a mérőeszközöknek át kell esniük. Ezt egyébként a jövőben már nem tüntetik fel.

A törvények szerint a hitelesített mérőműszerrel mért eredményt vitathatatlannak kell tekinteni egészen addig, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.

Az sem volt eddig egyértelmű, mi a teendő, ha egy autó sebességmérője pontatlan értéket mutat, a sofőr pedig ezért hajt gyorsan. A rendőr ezredes szerint az autók gyárilag valamivel nagyobb sebességet mérnek, mint a valós tempó, így az eltérés felfelé csak elenyésző lehet. Ha a műszere mégis kirívóan pontatlanul mér, azt a sofőrnek észre kell vennie.