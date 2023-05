Két ok miatt nem adjuk ki Olaszországnak egyelőre a maffiavád miatt elfogott dr. Sz.E.-t, akit a legnagyobb itáliai bűnszervezettel, a ’ndranghetával hoztak összefüggésbe az olasz hatóságok. Egyrészt az ügyvédnő negyed rendű vádlott egy büntető ügyben Magyarországon, befolyással való üzérkedéssel vádolják. Másrészt az olasz igazságügyi szervek még nem válaszoltak dr. Sz.E. védőjének, Jován Lászlónak egy sor kérdésére – tudta meg a Magyar Nemzet. A jogász világban és a közvélemény számára is neves ügyvéd, Jován László a kiadatási és a magyar büntető ügyben is védi a vádlottat.

Rendőrök és csendőrök akciója a 'Ndrangheta egyik vezetője ellen Borettóban 2018. november 5-én. (Forrás: MTI/EPA/ANSA/Elisabetta Baracchi)

Dr. Sz. E.-t január 26-án ideiglenes átadási letartóztatásba helyezte a Fővárosi Törvényszék, miután az olasz hatóságok maffia-bűncselekmények vádjával kérték a kiadatását. Azóta egy tárgyalást tartottak az átadásról, de továbbra sem született erről döntés.

A törvényszék döntése szerint megkeresik a magyar perben eljáró bíróságot azt kérdezve: szükség van-e még a bizonyítási eljárásban dr. Sz.E. személyes jelenlétére, vagy sem.

Amennyiben nincs erre szükség, megnyílhat a kiadatás lehetősége Olaszországnak. Információnk szerint nagyobb a valószínűsége, hogy a magyar bíróság szükségesnek tartja még a vádlott jelenlétét a bizonyításhoz, mint annak, hogy nélkülözhető volna a személyes jelenléte a perben.