Eltűnt a baloldal, már majálist sem tartanak

Noha a tavaly áprilisi országgyűlési választáson elszenvedett bukás után már egy év is eltelt, a baloldal még mindig nem vállalja a nyilvános és közvetlen párbeszédet a szavazókkal, legalábbis ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy

a hazai baloldal, felhagyva a több évtizedes hagyománnyal nem rendez majálist. Pedig korábban nagy népszerűségnek örvendett a tavaszköszöntő fesztivál, ahol a pártpolitikusokkal egy pohár sör és egy pár virsli mellett lehetett dicsérni, vagy épp kritizálni egy-egy intézkedést, széljárástól függően.

Tény, hogy a koronavírus-járvány miatt két olyan év is volt, amikor nem, vagy csak részleges feloldások mellett lehetett nagyobb rendezvényeket tartani, a baloldalnak kapóra is jöhetett, hogy nem kellett a népszerűségvesztéssel szembenézni. Az utolsó nagy majális 2019-ben, az EP-választás évében volt, akkor persze minden párt kampány-majálist tartott.

Fotó: Havran Zoltán

A tavalyi országgyűlési választás után azonban bújkálni kényszerült az előbb egységes, majd széthullott balliberális oldal, a jelenlegi közvélemény-kutatási adatokat tekintve pedig egyáltalán nem csoda, hogy idén sem együtt, sem külön nem próbálkoznak nagyobb rendezvénnyel.

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, a szavazóik mellett szervezeti erejüket is elvesztő ellenzéki erők jó ideje nem képesek számottevő tömeg megmozgatására. – Ezzel legutóbb tavaly március 15-én próbálkoztak, amikor a dollárban kapott támogatásaik ellenére is sikertelenül próbálták híveiket a fővárosba buszoztatni.

Ezért ismét az amerikai baloldal módszerét követik, és a majálisokhoz hasonló hagyományos események helyett kis létszámú, de formabontó, provokatív és erőszakos akciókkal próbálják megugrani a szélesebb nyilvánosság ingerküszöbét

– fogalmazott z elemző, aki szerint ezek a megmozdulások azonban inkább nevetség tárgyává teszik őket, hiszen a választók nem formai, hanem tartalmi okokból fordulnak el tőlük.

Zila János azt is elmondta, az elmúlt tizenhét év a baloldal számára a választókkal való kapcsolat egyre teljesebb elvesztéséről szólt. – A magyarok túlnyomó többsége számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez a politikai csoportosulás a legfontosabb kérdésekben rendre az akaratukkal ellentétes álláspontot képviseli.

Őszödön kiderült, hogy a hatalom birtokában egyedül a valóság letagadásában tudtak ideig-óráig eredményt felmutatni, ami elhozta szavazóbázisuk első nagy megrendülését

– fogalmazott az elemző, aki szerint 2010 után a jobboldali kormány sikeresen azonosította azokat az egyetértési pontokat, amelyre eredményes politikát tudott építeni. – Ilyen volt a rezsicsökkentés, a határvédelem, a gyermekek megóvása, majd a háború és a szankciók elutasítása. Az említett ügyekben a baloldal mindig szembe ment a konszenzussal, és inkább külföldi partnerei álláspontját tette magáévá, sőt, akár anyagi segítségét is. A demokratikus reprezentatív funkció elvesztésével szavazóbázisuk tovább erodálódott.

Mára az állampárt hagyományait, óriási vagyonát és hálózatát is öröklő MSZP – az LMP-hez, a születése óta egy-két százalékos Párbeszédhez és a Jobbikhoz hasonlóan – oda jutott, hogy ha most vasárnap választást tartanának, legfeljebb abban reménykedhetne, hogy szövetségesei egy közös listán bevinnék magukkal a parlamentbe. Biztonságban ilyen szempontból csak a baloldal régi-új vezetője, Gyurcsány Ferenc érezheti magát

– vélekedett Zila János.

Forrás: Facebook

Így, az MTI eseménynaptárja szerint Budapesten két párt tart nagyobb rendezvényt a munka ünnepén. Az MSZP a Vajdahunyad vára és a Napozórét közötti területre várja híveit, ahol Korózs Lajos alelnökkel a nyugdíjasok helyzetéről, Komjáthi Imre társelnökkel pedig a munka világáról lehet majd társalogni, de a szemfülesek elcsíphetik Kunhalmi Ágnest vagy Hiller Istvánt is, aki „az MSZP sztorijáról” fog beszélni.

Annak, aki balosabb műsorra vágyna, nem kell sokat sétálnia: a Magyar Munkáspárt a rendezvényét a szokott helyen, a Kodály köröndön tartja, a szónok pedig természetesen Thürmer Gyula pártelnök lesz. A résztvevők a köröndről a Nyugati térre mennek, „békefelvonulást” tartva. A pártelnök lapunknak elmondta, a béke nem pártügy, hanem nemzeti ügy, és meg kell mutatni, hogy a magyar emberek többsége nem akar háborút, nem akar szankciókat.

– Mi támogatjuk a kormány erőfeszítéseit a béke oldalán, és felhívjuk a figyelmét arra, hogy támaszkodjon a békét akaró társadalmi erőkre

– mondta a pártelnök, hozzátéve, követelik az EU-szankciók visszavonását, és a béketárgyalások megkezdését. – Elég volt az ukránok támogatásából. Ez már nem humanitárius akció, hanem az egyik hadviselő fél, Ukrajna nyílt támogatása – fogalmazott Thürmer Gyula, aki május elsején erről is beszélni fog a párt felvonulásán.

A Mi Hazánk a Bikás parkban majálisozik: az ingyenes családi napként meghirdetett rendezvényen nem csak P. Mobil-koncert lesz, de az államfői kegyelem után a váci fegyházból csütörtökön szabadult Budaházy György is színpadra lép majd.

Forrás: HírTv

– Korábban az Óbudai-szigeten volt a MIÉP, az SZDSZ, a Fidesz és a Jobbik majálisa is, az utóbbi években már csak a Mi Hazánké volt – mondta Novák Előd, hozzátéve, az Óbudai-szigetet a balliberális vezetés ökoszigetté nyilvánította, ezért kitiltották a kocsikat, az eddig is kevés parkoló többségét elvették, s a rendezők, árusok, fellépők kocsijai sem hajthatnak be, csak külön behajtási engedéllyel. A párt alenöke szerint

az a tény, hogy idén már egyetlen baloldali parlamenti párt sem tart majálist, azt mutatja, hogy a balliberális pártok és politikusai társadalmi támogatottság hiányában inkább bujkálnak.

Borítókép: Illusztáció (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)