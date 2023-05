Éveken át zaklatta szexuálisan a családja a kiskorú lányt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta az apa büntetésének a súlyosítását abban az ügyben, amelyben négy felnőtt éveken át szexuálisan zaklatott egy kiskorú lányt – írja az ügyészség.

A jogerős ítélet szerint az édesapa a tizenhárom éves lányával 2017 nyara és 2018 nyara között legalább hat alkalommal végzett szexuális cselekményt. Részben ezzel egy időben a kislány bátyja három alkalommal erőszakkal létesített szexuális kapcsolatot a testvérével.

A gyermek beszámolt a vele történtekről az édesanyjának, aki felelősségre vonta a családtagokat, de semmi mást nem tett.

A kislány családjának egy jó ismerőse már a kislány tizenkettedik életévének betöltése előtt is folytatott szexuális viszonyt a gyermekkel, oly módon, hogy alkoholt itatott vele, aki ettől elbódult, azaz védekezésre képtelen állapotba került. A férfi a szexuális cselekményeket havi rendszerességgel 2019 áprilisáig folytatta. Előfordult olyan alkalom is, hogy abban részt vett a férfi szeretője is.

A gyermek a helyzetét reménytelennek érezte, ezért 2019. április 27-én megszökött otthonról. Ezt követően őt és a húgát is kiemelték a családból.

A cselekmények következtében a kislány érzelmi, erkölcsi, pszichés fejlődése súlyosan sérült.

Az édesanya a lányának érdemi segítséget nem nyújtott, őt nem védte meg a családtagokkal szemben, hatósághoz nem fordult, ezzel elkövette a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét. Vele szemben egy külön eljárásban végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki.

A Székesfehérvári Törvényszék az apát folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés bűntette miatt öt év börtönbüntetésre, öt év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné. Szülői felügyeleti jogát két kiskorú lánya esetében megszüntette.

Az ítélet ellen az ügyész az apánál súlyosításért fellebbezett.

A másodfokú eljárásban a bíróság 2023. május 16-án kihirdetett ítéletében egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával,

az apa büntetésének a tartamát hat évre emelte.

A testvér hét év és hat hónap, a család férfiismerősének 12 év fegyházbüntetése, valamint szeretőjének két év börtönbüntetése is jogerős.

