Ez a fertőzésmegelőzés legfontosabb módja, mégsem csináljuk rutinszerűen

A kézhigiéné a betegellátás alfája és ómegája, a fertőzésmegelőzés első számú módja

– hívták fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által szervezett tudományos ülésen, amelyet a 15. kézhigiénés világnap alkalmából rendeztek meg. A rendezvény megnyitóján Müller Cecília országos tiszti főorvos, illetve Haris Hajrulahovic, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodájának vezetője is arra szólított fel, s ez a WHO kampányának is a fő üzenete, hogy cselekedjünk együtt. Mentsünk életeket! Mossuk meg a kezünket! Mint mondták, a 2023-as WHO-kampány témája, hogy közös cselekvéssel hatékonyabbá tehetjük a fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelmet.

A WHO ezért egy új globális irányelven dolgozik, amelyben rögzíteni fogják, hogy az egészségügyi intézmények mellett az oktatási intézmények és a vállalatok is nagyobb figyelmet fordítsanak a kézhigiéniára.

Nem rutinszerű a kézhigiéné

A megnyitót követően Kopcsóné Németh Irén, a Honvédkórház kórházhigiéniai osztályának osztályvezető főorvosa kiemelte: a rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés javítja az egészségügyi ellátás eredményességét és hatékonyságát, sőt évente akár egymillió emberélet megóvásában segíthet világszerte.