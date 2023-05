Fenyő-gyilkosság: Portik megnevezte a rendőröket, akik Gyárfáshoz küldték

Portik Tamás ma azt állította a Fenyő-gyilkosság miatt ellene és Gyárfás Tamás ellen zajló tárgyaláson: az egykori bűnözői mentora, néhai Drobilich Gábor mellett néhai Kiss Ernő, a Központi Bűnüldözési Igazgatóság főigazgatója, valamint Kovács Lajos ezredes és Zsótér Ferenc alezredes küldte Gyárfás Tamáshoz azzal, hogy mondassa ki vele, köze volt Fenyő János meggyilkolásához és vegye fel titokban mindezt.

A két rendőr főtiszt, Kovács Lajos és Zsótér Ferenc ma ismét tanúskodott, így első kézből cáfolhatták Portik állítását.

Ám nézzük a mai tárgyalást időrendben. Kisebb botránnyal indult ma a Fenyő-gyilkosság miatt zajló per bizonyítási eljárása, miután Portik Tamást nem sikerült a Kozma utcai börtön- és fegyház egyik termébe időre előállítani.

Portik Tamást biztonsági okokból a börtönből kapcsolják a tárgyalásra. Fotó: a szerző

Biztonsági okokból Portikot már hónapok óta a bv.-ből kapcsolják zárt hírközlési rendszeren a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermébe, így történt ez ma is. A tárgyalás kezdete fél 9-re volt kitűzve, ám Portik még 23 perc múlva is kék műanyag zacskókban hordta be a cellányi szobába a nyomozati iratokat, állítólagos bizonyítékait és újságcikkeket, és arra hivatkozott, sok irata van, és a védekezéshez valamennyire szüksége van. Póta Péter bíró megelégelte a történteket és felszólította Portik bv.-s őrét, hogy közölje parancsnokával, még ma igazoló jelentést vár tőle a késedelem okáról.