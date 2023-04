Ma Dósa I. András, az MSZP volt karitatív tagozatvezetője, a Gyárfás Tamást 2017-ben megzsaroló társaság egyik tagja tett tanúvallomást. Elmondta, hogy a Gyárfás Tamás és Portik Tamás között zajlott beszélgetések hanganyagát kitől kapta meg ruhákba varrva megőrzésre, valamint hogy Kölnbe vitte azokat az ottani lakására. Amikor végül egy társával – az 1. számú védett tanúval, aki ma kimentette magát a bírósági meghallgatása alól – meghallgatták a szalagokat, rájöttek, hogy azok sokat érhetnek. Előbb Bécsbe vitték, egy pályaudvar csomagmegőrzőjébe, majd innen vitték tovább Budapestre, a Farkasréti temetőbe, ahol eldugták.

A felvételeket úgy hasznosították, hogy az azokon elhangzottakból Dósa és társa állították össze a szövegkörnyezetéből kiragadott részletekkel azt az ötoldalas irományt, amelyet 2017. szeptember 27-én egy férfi átadott Gyárfás Tamásnak azzal a szándékkal, hogy „pénzt csináljon belőle”. Azaz meg akarták zsarolni Gyárfást.

Dósa ma nem emlékezett arra, hogy a 2017. szeptember 17-én az irományt kézbesítő küldönc Gyárfás Tamással közölte: ha nem azt teszi, mint amit várnak tőle, abból „katasztrófa” lesz. Gyárfás ekkor azt kérte a küldönctől, hogy amit neki hozott, azt vigye a rendőrségre.

A küldönc nem ment a rendőrségre. Gyárfás – mint azt a perben korábban már el is mondta – félt a zsaroló bűnözők bosszújától, és csak két hónapos vívódás után maga vitte be a rendőrségre az ötoldalas irományt az időközben az otthona levélszekrényébe bedobott egy, a hanganyagokból összevágott Sony kazettával együtt.

Dósa az NNI-ben tett vallomása során azt mondta: a kazettát ő dobatta be Gyárfás otthonának levélszekrényébe. Ma pedig határozottan kijelentette, hogy ő nem készített kazettát, nem dobatott be semmit, majd az ügyvédi kérdések után már derengett neki valami.

Ki volt a küldönc?

A küldönc személye körül némi kétely támadt, hiszen mint az kiderült, az ügyben 4-es számú védett tanúként szereplő személy azt állítja, ő volt a küldönc, 2017. szeptember 17-én ő adta át Gyárfás Tamásnak Dósa küldeményét.

Kiderült azonban, hogy a 4-es számú tanúnak igencsak hiányosak az ismeretei. Így kétséges, hogy ő járt volna Gyárfásnál valaha is.

A 4-es számú tanú állította, Gyárfásnak egy oldalnyi irományt adott át, valójában ötöt. Azt is állította, az irományban 3–5 idézet lehetett, valójában több mint félszáz volt. Gyárfás nem ismerte fel a 4. számú tanúban a küldöncöt, megkérdezte tőle, hogy mitől nőtt meg ennyire a haja, hiszen legutóbb csak néhány szál volt. Kijelentette, a 4. számú tanút életében most látja először. Póta Péter bíró a rendőrségtől bekérte a Gyárfás Tamás és felesége által beazonosított küldönc fotóját. A két férfi még csak nem is hasonlít egymásra.

A 4. számú tanú korábbi zavaros vallomása is azt igazolta, hogy nem ő járt Gyárfásnál. Ennek ellenére azt állította, Dósáék azért őt kérték fel küldöncnek, mert még 1997-ben egyszer már egy számára is homályos üzenetet adott át Gyárfás Tamásnak: „A dolgok realizálódni fognak”. Ekkor bizonyos Horváth Tamás szavait tolmácsolt, ez azonban álnév. Az ügyésznő és a bíró is rákérdezett, Dósa tudott-e arról, hogy a 4. számú tanú 1997-ben is találkozott volna Gyárfás Tamással. Dósa egybehangzóan felelte, ilyenről nem tudott.

A Portik Tamás által rögzített hat felvételt a bíróság korábban már nyilvánosan meghallgatta. Ezekben Portik azt akarta minden áron Gyárfás Tamással kimondatni, hogy Fenyő meggyilkoltatására felkérést kapott tőle. A próbálkozásai azonban nem jártak sikerrel.

Zamecsnik Péter ügyvéd a tárgyaláson leszögezte, a védelem, de a vádhatóság számára is a Fenyő-gyilkosság vonatkozásában végtére is teljesen közömbös, hogy Gyárfást 2017 szeptemberében ki kereste meg.

Kizárólag annak van jelentősége: Dósáék elmondásuk szerint azért küldték a 4. számú tanút Gyárfás Tamáshoz, hogy egy hamis, új információt beágyazzanak a történetbe.

Portik Tamást zárt hírközlési láncon át kapcsolták a tárgyalóterembe (Fotó: a szerző)

Portik Tamás egyébként kijelentette, hogy Gyárfás Tamásnak ő nem üzent semmit.

Egy bizonyíték, ami nincs

Zamecsnik Péter ügyvéd Dósa I. Andrástól megkérdezte: az irományukban és az általuk készített Sony kazettán rögzített felvételen szerepel-e olyan szöveg, hogy „letettük a fenyőfát”. Dósa határozott „nem”-mel válaszolt.

Emlékeztetőül: a Gyárfás Tamás őrizetbevételét megelőző, 2018. január 6-i rendőrségi jelentés szerint – mint a gyilkosság mellet szóló hangsúlyos érv – a „letettük a fenyőfát” szóösszetétel kiemelten szerepelt a szövegben. Mintha Portik Tamás ezt mondta volna Gyárfás Tamásnak, ezzel jelezve, hogy eleget tett a gyilkosságra való felkérésnek.

Borítókép: Zamecsnik Péter és Gyárfás Tamás a törvényszék folyosóján (Fotó: Kurucz Árpád)