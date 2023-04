Sz. L. emlékezete szerint Rohác egyszer tévénézés közben meglátta Gyárfás Tamást és kibukott belőle: „Gyárfásnak is bent kellene ülnie, mert az ő keze is benne volt”. Ennyit és nem többet mondott a tanú szerint, a Fenyő-gyilkosságra még csak nem is célzott.