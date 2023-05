Hamarosan elég komolyan megemelkedik a Duna és több folyó vízszintje is idehaza

A Dunán Nagybajcsnál az elsőfokú készültségi szintet megközelítő vagy azt elérő vízszint valószínű a hét második felében,

míg Budapestnél várhatóan szombaton tetőzik, az alsó rakpart szintje alatt bő egy méterrel, 550 centiméteres vízállással.

A Rába Szentgotthárdnál már tetőzött szerda reggel, lejjebb, Körmendnél a másodfokot, a Murán pedig akár a harmadfokot is elérheti az árhullám. A Dráván is érkezik egy árhullám, a magyarországi szakaszon a most következő napokban valószínűleg első- vagy másodfokú készültséget kell majd elrendelni, de ez nagyban függ a horvátországi erőművek működési rendjétől is.

A Sajón is várható vízszintemelkedés, a Zagyván és a Tarnán pedig akár a másodfokot meghaladó vízállás is előfordulhat, de ezekre a vízgyűjtőkre előreláthatóan még érkezik csapadék a következő 24 órában.

Közölték azt is, hogy a területi vízügyi igazgatóságok munkatársai folyamatosan követik a hidrológiai előrejelzéseket, és ahol szükséges, fokozott figyelőszolgálatot is ellátnak. Ellenőrzik a zsilipek vízzárását, a kisvízfolyásokon levő erőművek kezelőivel felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatást adnak a várható csapadék mennyiségéről – írták.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közleményében hangsúlyozta, hogy az érkező árhullámok a most következő öt-hat napban az állami védvonalak között maradnak.

Az önkormányzati védekezést végző településeknek pedig kérés esetén műszaki segítséget nyújtanak a vízügyes szakemberek.