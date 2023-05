Harc a csípőszúnyogok lárvái ellen, hét régióban

Az esősebb időjárás miatt már áprilistól kezdve fellépnek a csípőszúnyogok lárvái ellen – adta hírül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság online felületén.

Az elmúlt hetekben a Tisza, majd a Duna és mellékfolyóik kisebb áradása miatt nagy kiterjedésű tenyészőhelyek alakultak ki, ezekben és az esők miatt összegyűlt vizekben is jelentős mennyiségű csípőszúnyog fejlődött ki.

Földi biológiai lárvagyérítést terveznek végezni a szakemberek a Dunakanyarban, valamint a folyó szekszárdi, bajai és mohácsi térségében is. Szintén földi technológiás kezelések várhatóak a Velencei-tó környéki lápos élőhelyeken. Békés vármegyében, a Körösök mentén néhány településen már a kifejlett szúnyogok ellen is védekezni kell. Erről az érintett önkormányzatok egyedi értesítést kapnak, majd a kezelések pontos időpontjáról a lakosságot is tájékoztatják. A platós gépjárművekről az esti, éjszakai órákban permetezik ki a gyérítéshez használt szert.