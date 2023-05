Határokon átívelő összefogás jött létre a kárpátaljai magyarság támogatására

Éppen ezért idén, július 15-én egy szentmisét mutatunk be a budapesti Vajdahunyad vára udvarán, amelyre meghívjuk a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkart. A szentmisét a Hunyadi-összefogás emlékére szervezzük meg, és jó lenne, ha mostantól kezdve évről évre megünnepelnénk a kor ma is hallható szimbólumát, az embereket megszólító, szeretettel összehívó déli harangszót. Fontos lenne, ha a Kárpát-medence népei ezt az alkalmat a magukénak éreznék, és együtt meg is ünnepelnék. Várjuk a csatlakozókat