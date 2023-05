Kari Lake: Orbán Viktor és Donald Trump béketeremtők

Orbán Viktor és Donald Trump igazat beszélő és béketeremtő emberek, akiket az álhírekkel próbálnak megsemmisíteni. Ezt vissza kell szorítanunk, amit erős vezetőkkel meg lehet valósítani

– mondta Kari Lake, az Amerikai Egyesült Államok Arizona államának kormányzójelöltje a budapesti CPAC rendezvényen elmondott beszédében. Orbán Viktorról kijelentette: nagy öröm, hogy ő egy erős vezető, aki keményen dolgozik és egy kedves úriember is.

Hangsúlyozta: nagyon jó ötlet Budapesten tárgyalóasztalhoz ültetni Ukrajna és Oroszország képviselőit azért, hogy a háború minél hamarabb befejeződjön. Az Egyesült Államok eddig 170 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására, miközben délről Amerikába drogkartellek érkeznek. „A pénzt ki kell vonni” ebből a háborúból, Vladimir Putyinnak és Volodimir Zelenszkijnek pedig tárgyalnia kell egymással – vélekedett az amerikai politikus.

A kormányzójelölt mesélt gyermekkoráról, arról, hogy vidéken nőtt fel, nyolc lánytestvére közül ő volt a legfiatalabb és egy fiútestvére is született. Beszélt arról is, hogy közel huszonhét évig ő volt Arizona vezető hírműsorának a hangja, majd jól fizető pályafutását feladta, mert úgy érezte, nem mondanak igazat az embereknek és nem akarta kölcsönözni a hangját a propagandának. Ezután lépett a politika mezejére, amikor Arizona határait a mexikói drogkartellek ellenőrizték. Ennek hatására elhatározta, hogy falat fognak építeni és megvédik az állampolgáraikat. Egy egészséges környezetet akartak létrehozni a gyerekeknek, ahol olyan oktatásban részesülhetnek, amelynek eredményeként a társadalom hasznos tagjai válnak belőlük, de a hajléktalanságot felszámoló tervekkel is előálltak – idézte fel.

Kari Lake kiemelte: nem tudhatta, hogy Budapesten fogja meglátni az a politikát, amiről csak álmodoznak Arizonában.

Mint elmondta, eljött vele a lánya, akinek a csomagjait elvesztette a légitársaság, így a lánya egész nap Budapesten kóborolt és vásárolt, de Kari Lake egy percig sem aggódott miatta, annyira biztonságban érezte. Ezt szeretné tapasztalni hazájában is - fűzte hozzá a politikus.

Borítókép: Kari Lake, egykori televíziós, Arizona állam kormányzójelöltje (Fotó: Havran Zoltán)