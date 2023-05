Két hét alatt négy-öt mérföldkőről lehet lemaradni

Az MI hasznossága

Arra a kérdésre, hogy melyek a hasznosság kritériumai, a szakértő azt felelte: ezek a generatív modellek most arra képesek, hogy mindenféle típusú tartalmat tudjanak emberi kezdeményezésre generálni, legyen az szöveg, kép, hang vagy videó. – Az újabb változatokat multimodális modelleknek hívják, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan tudnak sokféle tartalmat előállítani vagy bizonyos tartalmakból más típusúakat készítenek, például egy szöveg alapján képet vagy videót. A hasznosság abban látható, akár üzleti környezetben is, hogy számos olyan funkciót képesek ellátni egy adott vállalat életében, ami eddig manualitást és nagyon erős emberi közreműködést igényelt – világított rá a szakértő. Úgy vélte, ha a nyelvet képesek vagyunk matematikai módszerekkel értelmezni és gépi metódusokkal rekreálni, az hihetetlen mennyiségű időt spórol meg egy adott vállalatnak, nagymértékben erősítve a hatékonyságot.

Tilesch György azt állította: ez azért lényeges, mert közgazdasági értelemben a generatív MI érkezéséig a világ egy termelékenységi válságban volt, azóta viszont „bődületes” számok mérhetők olyan téren, hogy az eszköz hány százalékkal képes üzleti szempontokból segíteni az ember munkáját. – Adminisztratív és döntés-előkészítő funkciókban alig pár hónap alatt 30-50 százalékot tesz egy adminisztratív dolgozó munkájához, és

jóslata szerint tipikus felhasználási területévé válik az ügyfélszolgálat, ahol jelentősen átértelmeződik az, hol lesz szükség még emberi közreműködőre és mit képes elvinni egy okos és jól társalgó MI, „aki” sosem alszik vagy ideges.

Kimutatások szerint az MI egy kezdő ügyfélszolgálatost képes felhozni arra a szintre, amit egy hat hónapja dolgozó ügyfélszolgálatos el tud érni – sorolta a döbbenetes fejlődés eredményeit.

Munkakörök veszélyben

– Az IT-szektor coderei sem érezhetik többé abszolút biztonságban a munkájukat, mert amikor kijöttek a fejlesztők munkáját segítő első kódolási asszisztensek tavaly november környékén, akkor 25 százalékról indult az MI produktivitási hozzájárulása, idén márciusra 50 százalék lett, mostanra pedig 75 százalékot is mondanak az azokat áruló vagy felhasználó vállalatok. Az IBM tett is egy nagy bejelentést arról, hogy adminisztratív és HR-területeken nem vesznek fel új munkaerőt, és úgy számolnak, hogy két éven belül legalább 30 százalékot globálisan le fognak építeni a HR-esek közül az MI várható térnyerése miatt – vázolta a közeljövőt.

Tilesch György (Fotó: Egressy Orsolya)

A szakember filozófiája az, hogy az MI-vel megjelenik egy élethosszig tartó, folyamatos, személyre szabott tanulási lehetőség. Kifejtette: folytatódni fog a robotikára épülő, jóval bonyolultabb automatizáció, amiről a ChatGPT elterjedése előtt úgy vélték, hogy bizonyos fizikai munkaköröket kiválthat, ám a szoftveralapú MI sokkal könnyebben terjed, mint a komplexebb összetételű robotika. – A tartalomgenerálásra építő szellemi munkakörök kerültek hirtelen veszélybe, amire kevesen számítottak, mert

ha például képet tud generálni, akkor a dizájnerek vannak bajban, vagy ha a szöveget kell előállítani, akkor az újságírók és a PR-osok gyomra szorulhat össze, nem is beszélve a vállalati döntés-előkészítőkről.

Emellett arról is most már viszonylag sokat lehet olvasni, hogy a nagy streaming-szolgáltatókra nagy mennyiségben töltik fel azokat az MI készítette dalokat, amelyek egy adott zenész stílusát imitálva sok esetben még jobbat is alkotnak – részletezte.