Lázár Márki-Zayról: Alvóügynök volt, majd felébredt

Végre valami jó is érkezik Amerikából Magyarországra, Isten hozott mindenkit! – köszöntötte a CPAC-et Lázár János. Az építésügyi és közlekedési miniszter beszédében hangsúlyozta, ő maga egyéni országgyűlési képviselő is, megemlítve, hogy az országgyűlési kampányban a magyar baloldalhoz jöttek komoly pénzek a tengerentúlról, szerinte ez a szuverenitásunk megsértése volt.

Lázár János a CPAC-on. Fotó: Havran Zoltán

– Nekünk, konzervatívoknak saját országunk és saját közösségünk a legfontosabb – jelentette ki Lázár János. Szerinte azért állhat a CPAC színpadán, mert legyőzte Soros György magyar emberét a választásokon (Lázár választókörzetében indult Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, ellenzéki miniszterelnök-jelölt a tavalyi voksoláson – a szerk.).

Korábbi ellenfelét ügynökként jellemezte, akit Amerikából küldtek vissza. Mint mondta, Márki-Zay jó ügynök volt, alvóügynökként megválasztották polgármesternek is Hódmezővásárhelyen, majd felébredt, és az országos ügyeket kezdte el lehozni a dél-alföldi városba. A politikus megfigyelése szerint a globalisták a proxy háborút szeretik a legjobban, a magyar kormány ellen is egy ilyet folytattak tavaly.

Lázár János pár tapasztalatát is megosztotta azzal kapcsolatban, hogyan lehet egy ilyen helyzetben is győzni a politikai ellenfelek fölött.

Nyerni lehet felülről, de győztesnek csak alulról lehet maradni, a politikusoknak közel kell maradniuk a választópolgárokhoz

– fejtette ki a kormánypárti politikus.

Szerinte az elszigetelődés, egyik formája az elitizmus, ami a politikában az egyik legkontraproduktívabb dolog. – A politikai ellenfél olyan mint a gáz, mindig betölti a rendelkezésére álló teret – figyelmeztetett Lázár.

– Töltsük ki magunk a teret, legyünk ott az országban, a vidéken, az emberek között. Ne csak öltönyünk, hanem zöld dzsekink is legyen! – adott tanácsot a konzervatív politikusoknak a miniszter.

Szerinte arra kell törekednünk, hogy a választópolgárok azt érezzék a mindennapokban, hogy van egy emberük a törvényhozásban, a tárgyalóasztaloknál.

– Ha a populizmus ellentéte az impotencia, akkor legyünk büszkén populisták – mondta Lázár. A magyarok világpolitikában elfoglalt helyéről úgy fogalmazott: „a legokosabbnak kell lennünk, mert nem vagyunk a legnagyobbak és a legerősebbek”.

Elég-e okosnak lennünk?

– Új világrendetlenség van kialakulóban, elég-e az, ha igazunk van, okosak vagyunk, de nincs erőnk? – tette fel a kérdést a miniszter, hozzátéve: szerinte a tudás szükséges, de nem elégséges. Felidézte: a német konzervatív vezetés lemondott az erőről, a katonai fejlesztésekről, az európai konzervatív vezetés pedig feladta az egységes európai hadsereg tervét. – Egész Európának a békére van szüksége. Külön-külön semmi esélyünk nincs, de szövetségben nagy esélyünk van ennek elérésére.

A háború drága, annak árát mások helyett nem vagyunk hajlandók megfizetni – fejtette ki Lázár János.

Önmagát úgy jellemezte: pragmatikus vagyok, ahová belépek, ott mindig történik valami (ezt ma reggel Orbán Viktor mondta róla a Kossuth rádióban). Lázár János hosszan beszélt Istenről is és a saját hitére is utal. – Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Segítsünk egymásnak és az Isten is megsegít bennünket – idézte fel az egyik kedvenc magyar mondását a beszéde zárásaként.