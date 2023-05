Megvan az autó, amellyel az M0-son gázolták halálra az éjszaka közepén az idős férfit + fotó

A rendőrség most arról tájékoztat, hogy az elmúlt napokban is minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a segítségnyújtás nélkül elhajtó sofőrt és a kisbuszt is megtalálják. A kettőből egy feladatot megoldottnak tudhatnak, ugyanis május 2-án reggel Diósdon, az Arany János utcában találták meg a roncsolódott járművet. Kiderült az is, hogy

a sofőrön kívül még ketten utaztak az autóban, az összetört kisbuszt a településen leparkolták, rendszámát levették, majd egy másik kocsiba ültek és távoztak a helyszínről.

A baleset vizsgálatán túl az érdi rendőrök segítségnyújtás elmulasztása miatt is nyomoznak, tovább keresik a sofőrt és két utasát, egyben kérik, ha valaki a balesetről érdemleges információval rendelkezik, esetleg a helyszínen járt/elhaladt, amikor a szerencsétlenség történt, az jelentkezzen a 112-es segélyhívón.

Forrás: Police.hu

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)