Mindent elmos az eső, az egész országra kiadták a citromsárga figyelmeztetést + videó

Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű napközben kisebb, estétől már nagyobb szakadozásokkal.

A csapadék súlypontja a Dunántúl fölé helyeződik. Az északnyugati, nyugati megyékben tartós, kiadós eső várható, de másutt is előfordulhat csapadékhullás, illetve intenzív csapadékkal kísért zivatar.

Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A tartósan csapadékos nyugaton hűvösebb lesz. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Kiadták a citromsárga figyelmeztetést

A több hullámban érkező csapadékból főként a Dunántúl északi tájain gyűlhet össze 20 milliméter feletti, a Kisalföldön 30–40 millimétert meghaladó, helyenként akár a havi átlagos csapadékösszeget elérő mennyiség.

Délutánig kisebb eséllyel a déli tájakon, később északon is egyre nagyobb területen fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket főleg intenzív, 20 millimétert meghaladó, vagy lokálisan ennél is több csapadék, jégeső és néhol viharos, az óránként 60 kilométeres erősséget is túllépő erősségű szél kísérhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga,

elsőfokú figyelmeztetést adott ki eső miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala vármegyére, zivatar miatt az ország minden vármegyéjére.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Milyen idő lesz hétvégéig?

A mediterrán ciklon hatására sok csapadékra van kilátás, a következő napokban sokfelé lesz szükség az esernyőkre. A hétvégére megnyugszik az időjárás, egyre inkább csökken majd a csapadékhajlam. Emelkedni kezd a hőmérséklet, és napsütéses, szép tavaszi időben lehet részünk.