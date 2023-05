Nemzeti anyatejbankot hozna létre a kormány

A magyar kormány elkötelezett a családok jóléte és megerősödése mellett, minden intézkedés ezt a célt szolgálja – mondta Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) sajtótájékoztatóján, melyet a családok nemzetközi napja alkalmából tartottak. Úgy folytatta, a családok nemzetközi napja egy ünnepnap, és van ok ünnepelni, mert a kormány megértette, hogy miért fontos a családok támogatása.

Kiemelte, 2010 óta egy olyan családbarát országot igyekeznek építeni, ami hazánkat egyedülállóvá teszi az egész világon.

Felidézte, újabb és újabb eszközökkel igyekeznek a rászorulók életét is könnyíteni, például 30 éves korig a gyermekvállalás esetén az édesanya szja-mentességet élvez. Minden kutatás azt igazolja, hogy mindig a családhoz nyúlnak vissza az emberek, és fontos, hogy a társadalomban a család szerepe erősödni tudjon – ismertette.

Fontos, hogy 30 éves kor előtt szülessen az első gyermek

A helyettes államtitkár fontosnak tartotta azt is, hogy a nők 30 éves kora előtt megszülessenek az első gyermekek, továbbá a gyermekvállalás ne jelentse az elszegényedés veszélyét. Hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy a gyermekvállalás anyagi előnyhöz juttassa a családokat, illetve létrejöhessen a munka és a család közti egyensúly. Úgy vélekedett, az édesanyáknak szabadon kell dönteniük arról, hogy mikor vállalnak gyermeket és mikor térnek vissza a munkaerőpiacra.

Hangsúlyozta, hogy a közigazgatásban és az egészségügyben is fontos a családokat körülvevő környezet biztonságérzete, ezért erősíteni akarják a testi és lelki egészséget is.

Példaként említette a családbarát szülészetekről szóló programot, amit folytatni akarnak, valamint egy nemzeti anyatejbank létrehozását is tervezik, mert hat hónapig anyatejjel érdemes és kell táplálni a gyermekeket.

Kitért arra is, hogy Magyarországon 250 ezer ember él demenciával, rájuk is gondolni kell, ezért a kormány egy széles körű demencia-akcióterv megalkotásán is dolgozik. – Csak erősebb családokkal lesz erősebb a nemzet, ez szolgálja a túlélést a történelem viharaiban – zárta gondolatait Beneda Attila.

A termékenységi ráta 1,61-ra nőtt Magyarországon az elmúlt 13 év során, 2010-ben az öt vágyott gyermekből három született meg, 2021-ben pedig már négy – ismertette a statisztikát Fűrész Tünde, a KINCS elnöke. Mint mondta, ez a mutató a fejlett világ országaiban nem éri el a kettes szintet, ami azt jelenti, hogy a reprodukcióhoz nem elég a gyermekvállalási kedv. Az emberek 88 százaléka mondja azt, hogy egy vagy kettő gyermeket szeretnének, de ők mégsem születnek meg, mert értékválság van, ami relativizálni igyekszik a családot Európában – mutatott rá.

Hozzátette, amikor az életvédelemről beszélnek, sokan a világon azt mondják, hogy a nők testükhöz való jogáról kell beszélni, és csak a gyermektelenséggel lehet védeni a környezetet, a terhesség pedig a nőknek önmaguk feladását jelenti. Magyarország családbarát tevékenysége azt igazolja, hogy ez ellen lehet sikerrel küzdeni – hívta fel a figyelmet.

Úgy fogalmazott, a háború és az emiatt zajló gazdasági válság is befolyásolja a családok életét, akik békét szeretnének, és a kutatások is ezt támasztják alá. Szerinte Magyarországot a békepárti törekvés jellemzi, és

nem migrációval szeretnék a demográfiai problémát megoldani.

Hangúlyozta: sikertörténet a magyar családpolitika, mert javult a családok vagyoni és jövedelmi helyzete. A csoknak köszönhetően pedig majdnem minden negyedik család új otthonba tudott költözni, továbbá külföldön is felfigyeltek a mi módszereinkre, amelyeket sok helyen már át is vettek. Mint mondta, kiállnak a családok védelme mellett, ami továbbra is a kormányzati politika fókuszában van.

Borítókép: Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap)