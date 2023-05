Tovább gyűrűzik a Momentum hazugsága, botrányos viselkedés a Hír TV-ben + videó

Hadházy Ákos csak az ő ízlésének tetsző médiumok kérdéseire hajlandó válaszolni. A független országgyűlési képviselő évek óta azzal próbálja leszerelni az újságírókat, hogy csak élő adásban válaszol, akkor viszont nagyon szívesen. Erre is láttunk már példákat, hiszen amikor a Hír TV meghívta a botránypolitikust, akkor is csak az általa előre betanult mondatokat mantrázta. Ezek a jelenetek most újra megismétlődtek, ezúttal Hadházy Ákos magyar hangja Bedő Dávid volt.

A tavaly áprilisi választásokat megelőzően is gyakran érte az a kritika a Momentumot, hogy nincsen karakteres identitása és olyan víziója, amivel meg tudná szólítani a szavazókat. A Momentum azt a megoldást választotta, hogy Hadházy Ákossal egyre szorosabbra fűzte a kapcsolatát, mostanra pedig úgy tűnik, hogy teljesen átvette a párt felett az irányítást. Innen eredeztethető az is, hogy a momentumosok is szelektálni kezdtek a médiumok között és elkezdték azt hajtogatni, hogy csak élő adásban válaszolnak.

A Momentum hazugsága akkor derült ki először, amikor kedden a karmelita kolostornál újfent kordonbontásba kezdtek. A Mediaworks akkor élőben jelentkezett a helyszínről és ekkor sem voltak hajlandóak a feltett kérdésekre érdemi válaszokat adni. Azt találták ki, hogy stúdióban akarnak nyilatkozni. Szerdán este a Hír TV Napi Aktuális című műsorának az egyik vendége Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető-helyettese volt, és ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a stúdiós követelésük is hazugság. Bedő rögtön az első kérdés után – mint korábban Hadházy Ákos – válasz helyett az őt interjúvoló műsorvezetőt próbálta faggatni. A csaknem nyolcperces élő stúdióbeszélgetés során a vendég egyetlen kérdésre sem felelt.



