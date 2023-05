Varga Mihály: Ma is küzdenünk kell saját érdekeinkért

– Ma is meg kell küzdenünk a függetlenségért, az önrendelkezésért, a saját érdekeinkért – jelentette ki a pénzügyminiszter pénteken Zalaegerszegen, a város napjához kapcsolódó ünnepi közgyűlésen, ahol díszpolgári címet vehetett át Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter. Varga Mihály a beszédében felidézte, hogy 1848 vízválasztó volt a magyar történelemben, a független magyar nemzetállam megszületésének pillanata. Az akkor sem könnyen adott szabadságot azonban ma is meg kell védeni, olyan kihívásokkal kell megküzdeni, mint a migráció, a háború propagálása, továbbá azok az átgondolatlan szankciók és zöldnek mondott intézkedések, amelyekkel Európa éppen most lövi lábon magát. Hozzátette:

nem lehet megfeledkezni a nemzetállam, a függetlenség vagy a demokrácia földrajzilag változó megítéléséről, a Brüsszelben tökélyre fejlesztett kettős mércéről.

Aki nem kíván részt venni ebben a kaotikus kísérletben, azt rögtön rendbontással vádolják, ma is meg kell tehát küzdeni a függetlenségért, az önrendelkezésért, a saját érdekeinkért. A pénzügyminiszter úgy látja, szép számmal akadnak ma is olyanok, akik sokat dolgoznak Magyarország boldogulásáért, akik a problémákban is meglátják a lehetőségeket, helyén való tehát az ilyen személyiségeket kitüntetni.

Méltatta korábbi minisztertársa, Palkovics László érdemeit azzal, hogy nemcsak Zalaegerszeg, de az egész ország magán viseli építő munkájának nyomát.

– Kiemelkedő szerepe van Palkovics Lászlónak abban, hogy Magyarország az elmúlt időszakban az európai gépjárműgyártás egyik legnagyobb európai központjává vált – mondta, hozzátéve, ezek a beruházások és az általuk vonzott beszállítók befektetései mind kiállták az idők próbáját, hosszú távon szolgálják a magyar gazdaság erősödését, válságállóságát, versenyképességének növelését. A miniszter szerint Magyarország az elektromobilitásra történő átállás alatt és után is megtarthatja a járműiparban betöltött vezető szerepét, ezt szolgálja egyebek mellett a CATL debreceni akkumulátorgyára vagy a szimbolikus fejlesztési központnak is számító ZalaZone, a zalaegerszegi járműipari tesztpálya.

Borítókép: Varga Mihály (Fotó: Kovács Tamás)