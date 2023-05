Veresegyház a Pásztor Béla által 58 év alatt lefektetett úton halad tovább

– Az elődöm, Pásztor Béla pozitív értelemben olyan nyomot hagyott Veresegyházon, a település az ő vezetése alatt olyan fejlődésen ment keresztül, ami alapvetően határozza meg a város jövőjét – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Cserháti Ferenc, Veresegyház frissen megválasztott polgármestere, akit vasárnap szavaztak meg a Pest vármegyei város élére. A politikus, aki korábban hosszú évekig Pásztor Béla munkáját segítette alpolgármesterként, egyedüli jelöltként indult az időközi választáson. Így egyetlen érvényes szavazattal is megválasztották volna polgármesternek, de ő 1565 voksot kapott. Mint korábban megírtuk, Veresegyházon azért kellett ciklus közben voksolást tartani, mert Pásztor Béla februárban, nem sokkal a 85. születésnapja előtt, 58 év szolgálat után lemondott a polgármesteri tisztségről.

Új közlekedési rend jön Veresegyházon

Cserháti Ferenc lapunknak elmondta: a jövőben is azon a mezsgyén haladnak tovább, amelynek az alapjait Pásztor Béla rakta le. – Persze negyven évvel fiatalabb vagyok, mint ő, így valamelyest más szemszögből nézem a világot, másként látok bizonyos dolgokat. Egészen biztos lesznek bizonyos kiigazítások, lesznek dolgok, amelyeket másképp teszünk, de az irány jó. Veresegyház jó és szerethető város, amit nagy kihívás vezetni, és a hibákat ki kell javítani – mutatott rá a város első embere. Cserháti Ferenc polgármester példaként említette, hogy a közlekedés minden veresegyházi embernek problémát jelent.

– Ez igaz a Budapestre való bejutásra és a város belső közlekedésére is. A közlekedési rend javításában nekünk van hatáskörünk, cselekvési lehetőségünk. Pásztor Béla mindig azt mondta, hogy a belső közlekedésünk rendben van, én viszont úgy gondolom, hogy van tennivalónk. Az egykori falu közlekedési rendjét terjesztettük ki az egész városra, de akkor még csak 5-6 ezer ember közlekedett harmadennyi autóval, most 22 ezren lakunk Veresegyházon

– emelte ki Cserháti Ferenc. Hozzátette: szakemberek bevonásával felül kell vizsgálniuk az elavult közlekedési szabályrendszert, és meg kell azt változtatniuk, hogy biztonságosabban és könnyebben tudjanak közlekedni helyben.

Nem növelnék a lakosságszámot

Veresegyház első embere kitért arra is, hogy nem számolnak már a város létszámának jelentős növekedésével. – Sajátos helyzetben vagyunk, hiszen önkormányzati tulajdonban van a határ, a már belterületbe vont földek is, mi döntjük el, hogy mikor milyen parcellázásba kezdünk. Megvan erre a lehetőségünk, de élni nem szeretnénk nagy számban ezzel, és így magunk féken tudjuk tartani a lakosságszám drasztikus növekedését. Van ugyanakkor egy természetes megújulás, hiszen a hosszú, nagy parasztportákra, a régi ingatlanok helyén adott esetben többlakásos társasházak épülnek, és ezzel valamelyest növekszik a város lélekszáma. Ez azonban egy természetes fejlődés, amit nem tudunk és nem is akarunk gátolni – fogalmazott a polgármester.

Pásztor Béla irodát kapott



Cserháti Ferenc beszélt arról is, hogy helyben termálenergiával fűtenek, ami nagy áldás és kincs, ami télen megmentette a költségvetést. Ez még akkor is igaz, ha a termálenergia felhasználása jelentős mennyiségű villamos energiát igényel.

– Ez jelentős többletköltséget jelentett, mert az összeg 2022 végén tízszer annyi volt, mint 2021-ben. Most ez a tétel a kormány árfixáló döntésének köszönhetően az eredeti összeg háromszorosára szelídült, ami hatalmas segítség, de még így is nagy teherről beszélünk

– tette hozzá.

Veresegyház polgármestere jelezte, a város vezetéséhez elfogadja elődje javaslatait, tanácsait. Olyannyira tartják a kapcsolatot, hogy Pásztor Bélának kialakítottak egy irodát a hivatalban, ahová akkor jár be, amikor csak szeretne. – Felhatalmazásom van, hogy éjjel-nappal hívjam őt, ő segít és rendelkezésre áll – hangsúlyozta Cserháti Ferenc.

Borítókép: Cserháti Ferenc eddig alpolgármesterként segítette Pásztor Béla munkáját, most az előd beállt az utód mögé (Fotó: Facebook/Cserháti Ferenc)